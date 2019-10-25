МАУ повідомила про важливі зміни: повністю скасовуємо рейси

МАУ скасовує рейси і змінює розклад (фото: УНІАН)

МАУ попередила про важливі зміни з листопада

Міжнародні авіалінії України попередили про серйозні зміни в графіку руху, які вступлять в силу вже з 16 листопада. Авіаперевізник скасовує і скорочує низку ключових рейсів, а також змінює розклад. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії.

Так, з 16 листопада буде скасовано кілька маршрутів. Серед них: Пекін, Рига, Мінськ, Амман (столиця Йорданії).

Компанія вирішила вдатися до таких нововведень задля оптимізації витрат і повернення в "зону беззбитковості". Новий розклад буде діяти весь зимовий період 2019-2020 років. А перед початком літнього сезону можливі нові корегування розкладу.

Крім того, будуть внесені такі зміни в розклад:

Рейси в Західну Європу будуть відбуватися у денний час. Виліт з Києва з 9:30 до 10:30, приліт з 17:30 до 18:30.

Літаки в напрямку Каїра, Дубаї, Анкари, Ізміра, Єревана, Баку і Тегерана будуть літати вночі з відправленням з 20:00 до 21:00 і поверненням з 7:30 до 8:45.

МАУ скасовує рейси і змінює розклад (фото: flyuia.com)

Частотність польотів також буде змінена:

Рейси на Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Краків, Мадрид будуть відбуватися щодня.

Літаки за маршрутами Київ - Лондон - Київ, а також Київ - Вільнюс - Київ будуть літати двічі на день.

Польоти в Тель-Авів, Стамбул і Тбілісі будуть виконуватися по кілька разів на день.

Внутрішні перельоти

Повітряне сполучення Києва зі Львовом, Одесою та Харковом буде відбуватися двічі на день, а в Дніпро, Херсон, Чернівці, Запоріжжя та Івано-Франківсько - щодня.

Польоти на далекі дистанції

В Торонто літаки літатимуть тричі на тиждень замість двох разів.

Виліт з Києва до Нью-Йорку буде перенесено на 11:30, приліт на 16:20.

У напрямку Делі літаки будуть літати п'ять разів на тиждень у зимовому сезоні, а влітку 2020 - щодня.

Зменшитися кількість рейсів на Бангкок до трьох разів на тиждень.

"Такі зміни набудуть чинності з 16 листопада і будуть діяти аж до вироблення урядом України ефективного рішення щодо створення рівних конкурентних умов для українських та іноземних перевізників при виконанні рейсів з обльотом території Російської Федерації", - сказано в повідомленні компанії.