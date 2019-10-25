МАУ повідомила про важливі зміни: повністю скасовуємо рейси

МАУ попередила про важливі зміни з листопада
Міжнародні авіалінії України попередили про серйозні зміни в графіку руху, які вступлять в силу вже з 16 листопада. Авіаперевізник скасовує і скорочує низку ключових рейсів, а також змінює розклад. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії.
Так, з 16 листопада буде скасовано кілька маршрутів. Серед них: Пекін, Рига, Мінськ, Амман (столиця Йорданії).
Компанія вирішила вдатися до таких нововведень задля оптимізації витрат і повернення в "зону беззбитковості". Новий розклад буде діяти весь зимовий період 2019-2020 років. А перед початком літнього сезону можливі нові корегування розкладу.
Рейси в Західну Європу будуть відбуватися у денний час. Виліт з Києва з 9:30 до 10:30, приліт з 17:30 до 18:30.
Літаки в напрямку Каїра, Дубаї, Анкари, Ізміра, Єревана, Баку і Тегерана будуть літати вночі з відправленням з 20:00 до 21:00 і поверненням з 7:30 до 8:45.
МАУ скасовує рейси і змінює розклад (фото: flyuia.com)
Повітряне сполучення Києва зі Львовом, Одесою та Харковом буде відбуватися двічі на день, а в Дніпро, Херсон, Чернівці, Запоріжжя та Івано-Франківсько - щодня.
"Такі зміни набудуть чинності з 16 листопада і будуть діяти аж до вироблення урядом України ефективного рішення щодо створення рівних конкурентних умов для українських та іноземних перевізників при виконанні рейсів з обльотом території Російської Федерації", - сказано в повідомленні компанії.