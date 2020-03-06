ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МАУ змінила правила через коронавірус: такого ще не було

STYLERЖиття    06.03.2020 - 15:54
МАУ змінила правила через коронавірус: такого ще не було
МАУ ввела нові правила з коронавіруса (фото: flyuia.com)

Коронавірус призвів до зміни правил бронювання квитків Міжнародних авіаліній України

МАУ через коронавірус в Україні ввела нові правила бронювання квитків. Про важливу зміну повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Так, у зв'язку з поширенням COVID-19 тепер можна буде безкоштовно змінити бронювання квитка МАУ. Пасажири, що купили квитки в березні - квітні на ряд рейсів, зможуть змінити дату вильоту у межах терміну дії квитка.

При зміні бронювання всі послуги, замовлені додатково, автоматично будуть перенесені на новий рейс. Але слід пам'ятати, що це правило стосуватиметься лише деяких рейсів:

  • з України в Італію, Німеччину і Швейцарію;
  • з Італії в Індію, Туреччину та Єгипет;
  • з Ізраїлю в Італію, Австрію, Іспанію, Францію, Німеччину і Швейцарію;
  • транзитних рейсів через Україну в Італію.

У компанії уточнили, що пільгові умови поширюються тільки на зміни броні. А от скасування бронювання та повернення грошей за квиток будуть відбуватися, за тарифами, встановленими раніше.

При цьому ніяких розпоряджень щодо припинення повітряного сполучення з Італією в компанію не надходило. Всі польоти в Рим, Мілан, Венецію виконуються за розкладом.

Раніше ми писали про те, що через коронавірус в Україні можуть змінити правила виклику швидкої медичної допомоги.

Кількість заражень коронавірусом у світі перевищила 100 тисяч У Перу підтвердили перший випадок коронавірусу
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся