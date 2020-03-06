МАУ змінила правила через коронавірус: такого ще не було

Коронавірус призвів до зміни правил бронювання квитків Міжнародних авіаліній України
МАУ через коронавірус в Україні ввела нові правила бронювання квитків. Про важливу зміну повідомили в прес-службі авіакомпанії.
Так, у зв'язку з поширенням COVID-19 тепер можна буде безкоштовно змінити бронювання квитка МАУ. Пасажири, що купили квитки в березні - квітні на ряд рейсів, зможуть змінити дату вильоту у межах терміну дії квитка.
При зміні бронювання всі послуги, замовлені додатково, автоматично будуть перенесені на новий рейс. Але слід пам'ятати, що це правило стосуватиметься лише деяких рейсів:
У компанії уточнили, що пільгові умови поширюються тільки на зміни броні. А от скасування бронювання та повернення грошей за квиток будуть відбуватися, за тарифами, встановленими раніше.
При цьому ніяких розпоряджень щодо припинення повітряного сполучення з Італією в компанію не надходило. Всі польоти в Рим, Мілан, Венецію виконуються за розкладом.
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