Матюкався чи ні? 5 фактів про Діда Панаса, на казках якого виросли цілі покоління українців

Змінив прізвище через нацистів

Справжнє ім'я Петра Весклярова-Діда Панаса - Пінхас Хаїмович Векслер. Він народився на Черкащині в містечку Тальне 1911 року. Походив із єврейської родини, яка жила досить бідно. Його батько його був муляром.

Під час Другої світової 18-річного актора мобілізували до військового похідного театру Південно-Західного фронту. Згодом він опинився у нацистському таборі для полонених. Аби приховати своє єврейське походження, видав себе за українця і назвався Петром Вескляровим. Оскільки він говорив українською та мав характерну для слов'ян зовнішність, то зміг врятуватись від розправи.

Кар'єра стала важливішою за шлюб

Після звільнення з полону Весклярову комуністи не дозволили оселитися в столиці, тому він переїхав у Луцьк. Почав працювати у Волинському обласному театрі. Грав переважно класичний репертуар - Городничий в "Ревізорі", Командор у "Камінному господарі", Микола Задорожний в "Украденому щасті" тощо. Актор закохався у секретарку театру Галину. Пара одружилась і згодом у них народився син.

Але коли Петра після ролі у фільмі "Олекса Довбуш" запросили працювати на Кіностудію ім. Довженка, його дружина категорично відмовилась переїжджати у столицю. Тож вони розлучились і Вескляров перебрався жити у Київ сам.

Петро Вескляров дебютував в образі діда Петрія у фільмі "Олекса Довбуш", 1959 р. (фото: BBC)

Весклярова затвердили на роль Діда Панаса відразу

До 1962 року вечірню передачу "Казки дідуся Панаса" вів Габріель Нелідов, але він пішов на пенсію. Тож Вескляров пішов на проби і одразу сподобався комісії. Цю роботу він розглядав, як підробіток. Щоправда, йому платили мізер - 64 рублі на місяць. Це прирівнювалось до зарплати прибиральниці. Але варто наголосити, що телезірки у той час не мали великих заробітків.

Носив вишиванку і не знав російської

За спогадами сучасників Весклярова, він часто носив вишиванку у повсякденному житті і завжди розмовляв тільки українською. Сам він жартував, що не може вивчити російську.

Актор мав дуже затребуватий типаж, але через те, що він не говорив російською, то не зміг стати популярним за межами України. У радянських фільмах його переозвучував російською інший актор.

Втім, актора дуже любили діти. Коли одного разу під час ефіру він закашлявся, на студію Довженка надіслали багато банок меду та малинового варення для лікування Діда Панаса.

Актор із внуком (фото: Вікіпедія)

Немає доказів, що Дід Панас матюкався після ефіру

Найпопулярніший міф українського телебачення - це те, що Дід Панас після завершення ефіру вечірньої казочки завжди додавав фразу "Отака х**ня малята". Але жодних відеозаписів із цими словами не збереглося, а може й ніколи не існувало. Хоч чимало людей стверджували, що чули цю фразу від актора.