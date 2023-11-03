"Матір драконів або Оксана Марченко". Єфросініна шокувала своїм перевтіленням (відео)

Українська телеведуча Маша Єфросініна перевтілилась в образ довгокосої білявки і розповіла, з ким її вже встигли порівняти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Маша Єфросініна кардинально змінила образ

Телеведуча опублікувала ролик, на якому вона позує у дуже незвичному для неї образі.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Так, Маша одягла білу перуку, а також приміряла тісний корсет з об'ємними рукавами й стразами.

Єфросініна назвала "лідерів хіт-параду коментарів" з її діректу. Серед варіантів були: блогерка Даша Квіткова, матір драконів Кхалісі, співачка Оля Полякова та дружина проросійського українського політика Віктора Медведчука, колишня телеведуча Оксана Марченко.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На відео, яке показала Єфросініна, можна поміти, що вона знаходиться на зйомках.

Для якої події перевтілилась зірка - вона не повідомила.