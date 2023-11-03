"Матір драконів або Оксана Марченко". Єфросініна шокувала своїм перевтіленням (відео)
Українська телеведуча Маша Єфросініна перевтілилась в образ довгокосої білявки і розповіла, з ким її вже встигли порівняти.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Маша Єфросініна кардинально змінила образ
Телеведуча опублікувала ролик, на якому вона позує у дуже незвичному для неї образі.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Так, Маша одягла білу перуку, а також приміряла тісний корсет з об'ємними рукавами й стразами.
Єфросініна назвала "лідерів хіт-параду коментарів" з її діректу. Серед варіантів були: блогерка Даша Квіткова, матір драконів Кхалісі, співачка Оля Полякова та дружина проросійського українського політика Віктора Медведчука, колишня телеведуча Оксана Марченко.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
На відео, яке показала Єфросініна, можна поміти, що вона знаходиться на зйомках.
Для якої події перевтілилась зірка - вона не повідомила.
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