ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Матір драконів або Оксана Марченко". Єфросініна шокувала своїм перевтіленням (відео)

П'ятниця 03 листопада 2023 20:33
UA EN RU
"Матір драконів або Оксана Марченко". Єфросініна шокувала своїм перевтіленням (відео) Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Маша Єфросініна перевтілилась в образ довгокосої білявки і розповіла, з ким її вже встигли порівняти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Маша Єфросініна кардинально змінила образ

Телеведуча опублікувала ролик, на якому вона позує у дуже незвичному для неї образі.

&quot;Матір драконів або Оксана Марченко&quot;. Єфросініна шокувала своїм перевтіленням (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Так, Маша одягла білу перуку, а також приміряла тісний корсет з об'ємними рукавами й стразами.

Єфросініна назвала "лідерів хіт-параду коментарів" з її діректу. Серед варіантів були: блогерка Даша Квіткова, матір драконів Кхалісі, співачка Оля Полякова та дружина проросійського українського політика Віктора Медведчука, колишня телеведуча Оксана Марченко.

&quot;Матір драконів або Оксана Марченко&quot;. Єфросініна шокувала своїм перевтіленням (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На відео, яке показала Єфросініна, можна поміти, що вона знаходиться на зйомках.

Для якої події перевтілилась зірка - вона не повідомила.

Раніше ми розповідали, що донька Олі Полякової розійшлася з бойфрендом і назвала причину.

Також донька Сніжани Єгорової відповіла, де зараз знаходиться і чим займається її мама-путіністка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маша Єфросиніна Оля Полякова Оксана Марченко звезды шоу-бизнеса