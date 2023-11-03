"Мать драконов или Оксана Марченко". Ефросинина шокировала своим перевоплощением (видео)
Украинская телеведущая Маша Ефросинина превратилась в образ длиннокосой блондинки и рассказала, с кем ее уже успели сравнить.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Маша Ефросинина кардинально изменила образ
Телеведущая опубликовала ролик, на котором она позирует в очень необычном для нее образе.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Так, Маша надела белый парик, а также примерила тесный корсет с объемными рукавами и стразами.
Ефросинина назвала "лидеров хит-парада комментариев" с ее директа. Среди вариантов были: блогер Даша Квиткова, мать драконов Кхалиси, певица Оля Полякова и жена пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, бывшая телеведущая Оксана Марченко.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
На видео, показанном Ефросининым, можно заметить, что она находится на съемках.
Для какого события превратилась звезда - она не сообщила.
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