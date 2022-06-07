"Мати під боком сусіда - жлоба і хама": Кукуюк взорвал сеть новым стихом (видео)

Украинский актер Михаил Кукуюк, который родом из Житомира, опубликовал очень емкий и сильный стих о россиянах.
Его он опубликовал в своем Instagram.
Михаил размещает свои творения под тегом "высокая поэзия".
В стихе Кукуюк называет соседнюю страну "жлобами и хамами".
В комментариях украинцы по достоинству оценили поэзию Михаила.
Отметим, что еще с начала войны актер Михаил Кукуюк записался в территориальную оборону. Он защищает нашу землю от российских захватчиков.
Как мы ранее писали, на фронте служит украинский военный, который поражает своей поэзией. Павел Вышебаба посвящает стихи брату, дочке.
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