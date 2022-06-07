"Мати під боком сусіда - жлоба і хама": Кукуюк підірвав мережу новим віршем (відео)

Український актор Михайло Кукуюк, який родом з Житомира, опублікував дуже ємний і сильний вірш про росіян.
Його він опублікував у своєму Instagram.
Михайло розміщає свої творіння під тегом "висока поезія".
У вірші Кукуюк називає сусідню країну "жлобами і хамами".
У коментарях українці гідно оцінили поезію Михайла.
Відзначимо, що ще з початку війни актор Михайло Кукуюк записався в територіальну оборону. Він захищає нашу землю від російських загарбників.
Як ми раніше писали, на фронті служить український військовий, який вражає своєю поезією. Павло Вишебаба присвячує вірші братові, доньці.
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