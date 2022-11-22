Мати благала на колінах: священник УПЦ МП не дав відспівати загиблого бійця ЗСУ (відео)

Московський піп не захотів відспівувати воїна ЗСУ

Для проведення обрядів у єдиній в селі Велика Березна церкві, яка поки що належить УПЦ МП, сім’я загиблого запросила священника ПЦУ - настоятеля Свято-Троїцької церкви.

Але настоятель храму МП Ігор Бондарук не захотів пускати до церкви священнослужителя іншої конфесії. Лише після того, як з ним поговорили представники місцевої влади і правоохоронці, він дав згоду. Та лише за умови, що український священник не буде заходити до престолу.

Однак вже у день поховання воїна, коли до храму прийшли ледь не всі жителі села, піп "дав задню" - отець ПЦУ Андрій Моравський не зміг розпочати церемонію, бо в храмі були зачинені Царські ворота. Коли ж священника московського патріархату попросили їх відкрити - той відмовляв.

Усі присутні, пише видання, стали просити Бондарука дати можливість провести воїна в останню путь. А мати загиблого стала навколішки й сказала: "Я вас прошу, стаю на коліна, відспівайте мою дитину!"

Мати просила священника відспівати її сина

"Моя мама впала просто в безсилість. Ми думали, що чорнішого дня вже не може бути. І гірше не може нічого статися. Нам хотілося попрощатися і провести останні хвилини, будучи з братом. І коли почалося вирішування питань з московським патріархатом, мама просто впала на коліна в безсиллі від усього", - розповіла сестра загиблого військового Вікторія.

"Священника МП усі просили дати можливість провести прощальну церемонію. В результаті, він відчинив царські ворота, але сказав до отця ПЦУ: "Пообіцяйте, що ви туди не зайдете". Коли відбувалося прощання, прихильники МП, які були в храмі, навіть свічок до рук не взяли. Коли ми залишили церкву, то відбулося ретельне прибирання. Вони почали перила навіть вичищати, ніби туди заходило щось нечисте", - додала жінка.

Священник УПЦ МП

Яка реакція священника ПЦУ?

Пізніше Андрій Моравський записав відеозвернення, в якому пояснив, що не міг почати прощальну церемонію із зачиненими Царськими воротами у храмі, бо вони символізують входження душі до раю.

Крім того, починаючи богослужіння, священник має виголошувати слова із престолу. Звідти, куди його не пускав настоятель московської церкви.

"Спочатку я просив, щоб відкрили Царські ворота. Я говорив, що треба відкрити їх. Бо по канону і літургії це буде означати, що воїну дозволили увійти до раю. На що священник спочатку сказав, що він не буде відкривати їх. Але потім побачив, що все не на його користь, і погодився. Але за умови, щоб український священник не заходив до престолу. Я погодився, бо не хотів жодних конфліктів", - розповів отець Андрій.

Додамо, що розлючені мешканці села вже ініціювали перехід церкви з московського патріархату до ПЦУ. Це має статися вже найближчим часом.