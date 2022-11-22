Мать умоляла на коленях: священник УПЦ МП не дал отпеть погибшего бойца ВСУ (видео)

Московский поп не захотел отпевать воина ВСУ

Для проведения обрядов в единственной в селе Великая Березная церкви, пока принадлежащей УПЦ МП, семья погибшего пригласила священника ПЦУ - настоятеля Свято-Троицкой церкви.

Но настоятель храма МП Игорь Бондарук не захотел пускать в церковь священнослужителя другой конфессии. Только после того, как с ним побеседовали представители местных властей и правоохранители, он дал согласие. Но лишь при условии, что украинский священник не будет входить в престол.

Однако уже в день захоронения воина, когда в храм пришли чуть ли не все жители села, поп "дал заднюю" - отец ПЦУ Андрей Моравский не смог начать церемонию, потому что в храме были закрыты Царские ворота. Когда священника московского патриархата попросили их открыть - тот отказывал.

Все собравшиеся, пишет издание, стали просить Бондарука дать возможность провести воина в последний путь. А мать погибшего встала на колени и сказала: "Я вас прошу, становлюсь на колени, отпейте моего ребенка!"

Мать просила священника отпеть ее сына

"Моя мама упала просто в бессилие. Мы думали, что более черного дня уже не может быть. И хуже не может ничего произойти. Нам хотелось попрощаться и провести последние минуты, будучи с братом. И когда началось решение вопросов с московским патриархатом, мама просто упала на колени в бессилии от всего", - рассказала сестра погибшего военного Виктория.

"Священнику МП все просили дать возможность провести прощальную церемонию. В результате он открыл царские ворота, но сказал отцу ПЦУ: "Пообещайте, что вы туда не зайдете". Когда происходило прощание, сторонники МП, которые были в храме, даже свечки в руки не взяли. Когда мы покинули церковь, то произошла тщательная уборка. Они начали перила даже вычищать, будто туда заходило что-то нечистое", - добавила женщина.

Священник УПЦ МП

Какова реакция священника ВТО?

Позже Андрей Моравский записал видеообращение, в котором объяснил, что не мог начать прощальную церемонию с закрытыми Царскими воротами в храме, потому что они символизируют вхождение души в рай.

Кроме того, начиная богослужение, священник должен произносить слова с престола. Оттуда, куда его не пускал настоятель московской церкви.

"Сначала я просил, чтобы открыли Царские ворота. Я говорил, что нужно открыть их. По канону и литургии это будет означать, что воину позволили войти в рай. На что священник сначала сказал, что он не будет открывать их. Но потом увидел. , что все не в его пользу и согласился. Но при условии, чтобы украинский священник не заходил к престолу. Я согласился, потому что не хотел никаких конфликтов", - рассказал отец Андрей.

Добавим, что разъяренные жители села уже инициировали переход церкви из московского патриархата в ПЦУ. Это должно произойти в ближайшее время.