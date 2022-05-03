Материться в общественных местах нельзя: депутаты увеличили штрафы за нецензурную брань

Народные депутаты 3 мая проголосовали в первом чтении по укороченной процедуре законопроект №5050-1 – о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов. За принятие такого решения проголосовал 321 депутат.

О чем говорится в этом законе

Мелкое хулиганство, в том числе и публичная нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок или спокойствие граждан – будут считаться административным правонарушением и караться строго по закону.

Также устанавливается ответственность за оскорбление полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего.

Как будут наказывать нарушителей

Нарушителей по данному закону могут оштрафовать в размере от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан – это 510 гривен.

Или же – общественные работы сроком от 20 до 40 часов, или исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка.

Или же административный арест сроком до 10 суток.

Публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего – влечет наложение штрафа в размере от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 гривен).

Или же – общественные работы сроком от 20 до 30 часов.

Стоит отметить, что ранее за подобное правонарушение наказание было мягче – штраф от 51 до 119 гривен или же общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 15 суток.