В Раде представили план экономического восстановления Украины: ключевые принципы
Фото: в Раде представили план экономического восстановления Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Верховной Раде сегодня, 2 мая, представили план экономического восстановления Украины после войны. Он состоит из девяти ключевых принципов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
План был разработан командой Офиса президента и представителями правительства.
Ключевые принципы:
- Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Ожидается, что аналогичные решения примут правительства США, Японии и Канады.
- Получение статуса кандидата Евросоюза, а затем полноправное членство.
- Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации. По большинству лицензий и разрешений уже одобрен декларативный принцип для бизнеса.
- Налаживание логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропускной способности. Среди результатов - подписанный соответствующий меморандум между Украиной и Польшей.
- Переход от экспорта сырья к переработке в тех отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. В сельском хозяйстве и в металлургии благодаря переработке можно достичь ее значительного роста.
- Развитие отечественного ВПК. Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.
- Самодостаточность в энергетике будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. За 3-5 лет вполне реально получить энергетическую самостоятельность.
- Климатическая модернизация. Создание новых объектов в различных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".
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Локализация не менее 60%. В восстановлении Украины будут задействованы украинские компании и производители. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.
Напомним, в апреле ОП представил план по ужесточению санкций против России, разработанный группой Макфола-Ермака.
Также в Офисе президента предложили механизм, который закроет для России все санкционные лазейки
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