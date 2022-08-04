Материальные проблемы и несбывшиеся мечты: этот знак Зодиака ждут неудачи в августе 2022

Этот знак Зодиака - Рак

Материальные проблемы у Раков в августе 2022 выйдут на первый план. И решить вы их можете только благодаря собственным усилиям и инициативам. Проблемы заработка и трат становятся в этот период очень актуальными.

Со всем тем, период благоприятен для накоплений, обретения прочного материального фундамента, почвы под ногами. При этом размеры заработка полностью зависят от вашей активности, инициативности, напора, творческого подхода.

Для женщин-Раков может означать увеличение заработков. А также расходы на гардероб, украшения, косметику, салоны. Для мужчин-Раков - расходы на женщин.

Изменения планов в связи с чем-то зарубежным. Период благоприятен для поездок и может дать новую среду общения. Выступления за рубежом, турне, общение с иностранной публикой. Семейные путешествия.

Для мужчин-Раков путешествие может означать знакомство с иностранкой, которая в дальнейшем будет иметь для него большое значение. Мечтательность, построение планов, изменения жизненных перспектив.

Так же переживания, связанные со своими интересами за рубежом. Может быть ошибочный расчет в отношении помощи заграницей, на совместную деятельность, иностранных партнеров. Мечтания о "лучшей жизни" за рубежом. Все эти надежды могут быть несбывшимися. Стремление к путешествиям, мечты о неизведанном.