У матери Заворотнюк обнаружили опасную болезнь: подробности

Анастасия Заворотнюк скрывала от матери свою болезнь (Фото: коллаж РБК-Украина)

Анастасия Заворотнюк до последнего скрывала от матери страшный диагноз

Анастасия Заворотнюк проходит курс реабилитации в российской частной клинике на Рублевке и продолжает активно бороться с раком головного мозга IV стадии. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" очень редко комментирует ситуацию с болезнью и почти не сообщает о ее состоянии здоровья, однако оказывает все необходимую поддержку и находится рядом с актрисой.

76-летняя мать Анастасии Валентина Борисовна на данный момент заботится о младшей внучке Миле (малышке годик), и присматривает за особняком дочери в Крекшино. По словам соседей Заворотнюк, женщина выглядит расстроенной и потерянной.

Анастасия Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Народная артистка России Валентина Борисовна в октябре поминала своего супруга Юрия Андреевича, который скончался в 2014 году. В прошлом году скончался ее сын Святослав - старший брат Анастасии. Он работал режиссером монтажа в Астрахани и умер в возрасте 52 лет от перитонита.

Валентина Заворотнюк всегда была близка со своей дочерью, которая практически выросла в Астроханском ТЮЗе, где работала ее мама. Позже женщина оставила театральную сцену ради карьеры Анастасии

Онкологическая болезнь 48-летней звезды "прекрасной няни" также "подкосила" здоровье Валентины Борисовны. Как рассказал друг актрисы телеведущий Сергей Майоров, о страшном диагнозе женщина узнала едва ли не в последний момент, так как Анастасия старалась уберечь ее от страшной правды. Об этом передает "Комсомольская правда".

Когда дочери стало хуже, Валентина Заворотнюк ходила с красными от слез глазами, держась за сердце.

Мать Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна (Фото: "Экспресс газета")

Знакомый семьи рассказал, что недавно у нее существенно ухудшился слух. Предполагают, что это произошло на нервной почве.

Валентине Борисовне заказали слуховой аппарат. Теперь родные Заворотнюк беспокоятся также и о здоровье 76-летней женщины - ведь говорят: "все болезни от нервов".

Как отмечают специалисты, почти все хронические заболевания внутренних органов - в том числе и опухоли - могут быть вызваны состоянием сильной подавленности или обиды. Согласно теориям ученых, под удар из-за стресса или депрессии попадают те органы, которые являются у человека самыми слабыми.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Среди болезней, которые возникают от нервов, называют бронхиальную астму, аллергию, болезни сердца, колит, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет, нейродермит, псориаз, полиартрит, мигрень, заболевания щитовидной железы и опухоли.

К слову, и самой Анастасии Заворотнюк раньше пришлось столкнуться с серьезной депрессией и манией преследования, побороть которые ей помогла любовь.