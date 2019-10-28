Болезнь не помеха: Заворотнюк сделала шикарный подарок своей матери

Анастасия Заворотнюк сделала маме дорогой подарок (Коллаж РБК-Украина)

Анастасия Заворотнюк потратила на подарок матери более двух миллионов

Анастасия Заворотнюк, известная российская актриса, которая борется с серьезной болезнью последние несколько месяцев, сделала дорогой подарок для своей матери Валентины Борисовны. Об этом пишут российские СМИ.

На данный момент Анастасия Заворотнюк находится в частной клинике на Рублевке, где проходит реабилитацию после неудачного лечения от онкологического заболевания. Родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" не комментируют ситуацию и практически ничего не сообщают о ее здоровье. Они просят молиться за здоровье артистки и не распространять фейковую информацию о ее состоянии.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Как сообщили соседи Анастасии Заворотнюк по поселку Крешино Московской области, где у актрисы есть большой особняк, она сделала своей маме, 76-летней Валентине Борисовне царский подарок – подарила автомобиль за два миллиона рублей.

Анастасия Заворотнюк всегда была очень близка с матерью и помогала ей по мере своих сил, а мама в ответ – помогала ей и на данный момент она заботится о ее маленькой дочери, своей внучке Миле.

Соседи сообщили, что около двух месяцев назад Валентина Борисовна пересела на автомобиль Тойота С-HR серебристого цвета, который ей подарила дочь. До этого женщина передвигалась на автомобиле "Фольцвагген жук", который ей также подарила Анастасия.

Анастасия Заворотнюк подарила матери дорогой автомобиль (Фото Руслана Вороного)

Валентина Борисовна часто приезжает в особняк в Крекшино – ее машину видят в поселке. Она останавливается в доме дочери, но чаще всего дом пустует. Как утверждают жители – женщина выглядит расстроенной и потерянной. В 2013 году она похоронила супруга, а в 2018 году – брата Анастасии Святослава. Теперь ей приходится заботиться о своей маленькой внучке, так как ее дочь находится в тяжелом состоянии.