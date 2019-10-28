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Болезнь не помеха: Заворотнюк сделала шикарный подарок своей матери

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 17:39
Болезнь не помеха: Заворотнюк сделала шикарный подарок своей матери
Анастасия Заворотнюк сделала маме дорогой подарок (Коллаж РБК-Украина)

Анастасия Заворотнюк потратила на подарок матери более двух миллионов

Анастасия Заворотнюк, известная российская актриса, которая борется с серьезной болезнью последние несколько месяцев, сделала дорогой подарок для своей матери Валентины Борисовны. Об этом пишут российские СМИ.

На данный момент Анастасия Заворотнюк находится в частной клинике на Рублевке, где проходит реабилитацию после неудачного лечения от онкологического заболевания. Родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" не комментируют ситуацию и практически ничего не сообщают о ее здоровье. Они просят молиться за здоровье артистки и не распространять фейковую информацию о ее состоянии.

Болезнь не помеха: Заворотнюк сделала шикарный подарок своей матери

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Как сообщили соседи Анастасии Заворотнюк по поселку Крешино Московской области, где у актрисы есть большой особняк, она сделала своей маме, 76-летней Валентине Борисовне царский подарок – подарила автомобиль за два миллиона рублей.

Анастасия Заворотнюк всегда была очень близка с матерью и помогала ей по мере своих сил, а мама в ответ – помогала ей и на данный момент она заботится о ее маленькой дочери, своей внучке Миле.

Соседи сообщили, что около двух месяцев назад Валентина Борисовна пересела на автомобиль Тойота С-HR серебристого цвета, который ей подарила дочь. До этого женщина передвигалась на автомобиле "Фольцвагген жук", который ей также подарила Анастасия.

Болезнь не помеха: Заворотнюк сделала шикарный подарок своей матери

Анастасия Заворотнюк подарила матери дорогой автомобиль (Фото Руслана Вороного)

Валентина Борисовна часто приезжает в особняк в Крекшино – ее машину видят в поселке. Она останавливается в доме дочери, но чаще всего дом пустует. Как утверждают жители – женщина выглядит расстроенной и потерянной. В 2013 году она похоронила супруга, а в 2018 году – брата Анастасии Святослава. Теперь ей приходится заботиться о своей маленькой внучке, так как ее дочь находится в тяжелом состоянии.

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