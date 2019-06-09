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Матч под угрозой: соперники сборной Украины не смогли вылететь

STYLERПроисшествия    09.06.2019 - 17:45
Матч под угрозой: соперники сборной Украины не смогли вылететь
Матч Украина-Люксембург под угрозой - что произошло (Коллаж РБК-Украина)

Матч Украина-Люксембург может не состояться

Матч Украина-Люксембург под угрозой из-за неисправности самолета. Сборная Люксембурга не смогла вылететь на матч 4-го тура отбора Евро-2020 против Украины. Во время транзитной посадки в Литве игроки почувствовали запах гари в самолете. В салоне транспортного средства началось задымление. Об этом сообщает lessentiel.lu.

После посадки неисправного самолета футболисты потребовали его замены. Федерация футбола Люксембурга предоставила все тот же самолет, зафрахтованный у румынской компании Carpatair Fokker-100. Вылет состоялся после переговоров юриста федерации с футболистами. По неофициальным данным, причиной задымления и запаха гари стали проблемы с вентиляционной системой.

Матч под угрозой: соперники сборной Украины не смогли вылететь

Матч Украина-Люксембург под угрозой - что произошло (фото: lessentiel.lu)

Следует напомнить, что матч Украина - Люксембург состоится в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов".

Напомним, что Инфантино переизбран главой ФИФА на второй срок.

Также РБК-Украина писало, что молодежная сборная Украины впервые вышла в 1/2 финала ЧМ по футболу.

До этого Супрун высказалась о влиянии футбола на психику фанатов.

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