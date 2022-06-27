Я буду до конца стоять за родную Украину: погибший Богдан Демчук мечтал отвести сына в первый класс

Богдан Демчук из Хмельницкого служил в полке "Азов" и погиб в Мариуполе во время полномасштабного вторжения России в Украину. У него осталась жена Надя и маленький сын Михаил.

Через месяц после знакомства Богдан увез Надю домой

С Богданом Демчуком Надя познакомилась в 2016 году - в социальных сетях. Он служил в Урзуфе, а Надя жила в Мангуше. Пару дней они переписывались, а потом Богдан предложил встретиться.

Через месяц он сказал Наде, чтобы она собирала вещи - они поедут к нему домой. Там девушку тепло приняли и еще через пару недель она узнала, что беременна. Пара была очень счастлива, и Богдан рассказал о радостной новости всем друзьям и родным.

Сына Надя родила в Хмельницком, а потом они получили жилье в Мангуше и там поселились. На выходных старались бывать на природе, Богдан учил маленького сына рыбалке.

Надя говорит, что он был самым лучшим отцом и мужем. Для сына ничего не жалел и говорил, что работает для того, чтобы у Михайлика было все.

Родных предупредили об эвакуации

В день рождения Миши 15 февраля 2022 года Богдану позвонили и сказали приготовить тревожные чемоданчики для возможной эвакуации. Она предлагала ему уехать за границу.

"Он сказал: "Я никуда не поеду, так как я уже был в зоне АТО. Тут моя родня живет, тут мой сын живет, на украинской земле". И тогда он мне сказал: "Нет. Я буду до конца стоять за родную Украину". Он там остался", - рассказала Надя.

24 февраля Богдан посадил жену и сына на эвакуационный автобус до Запорожья. Оттуда они поехали в Хмельницкий. Общалась с мужем голосовыми и видеосообщениями. Как было тяжело на Азовстали - знает.

Папа стал звездочкой в небе

29 апреля она получила от него последнее сообщение, и связь пропала. И она сразу почувствовала, что что-то не так. А на следующий день позвонил младший брат Богдана Олег. Он вместе с ним был на Азовстали.

Он ей и сообщил: "Богданчика нет". Потом позвонила патронажная служба и сообщили, что у них был выезд и было 8 человек. Четверо выжили, а четверо погибли на месте.

Сообщить сыну о смерти отца Надя не смогла. Бабушка Таня сказала внуку, что папа стал звездочкой в небе.

"Была такая ситуация: мы с ним гуляли во дворе допоздна, было около 9 вечера. И он смотрит в небо и говорит: "Мама, там папочка на меня смотрит". А там звезда такая была, очень яркая. Видно, что Михайлик грустит. Папа был для него всем. Так же Михайлик для папы был всем", - рассказывает Надя.

Богдан мечтал о собственной СТО

Богдан хорошо разбирался в автомобилях и планировал осенью, когда закончится контракт, поехать работать за границу. Собирался открывать собственную СТО. В Мангуше они купили дом под выплату, в гараже которого и планировали сделать СТО. А еще Богдан мечтал отвести сына в первый класс.

Наде он писал, что хотел бы, чтобы Михайлик вырос в Украине. Чтобы она с сыном из Украины не уезжала, и он стал искренним украинцем.

Мужа похоронить Надя пока не может

Она надеется, что тело Богдана передали во время обмена. Сейчас Надя ждет документы, чтобы сдать тест ДНК для идентификации. Предварительно родные сообщили все отличительные приметы: татуировки, родинки.

Надя признается, что не поверит в смерть любимого, пока не увидит его тело. Она до сих пор пишет ему сообщения, как будто он жив. Говорит, что так легче переносить боль.

Богдан месяц не дожил до своего дня рождения

Мама Богдана Демчука рассказала, что сын не дожил всего месяц до своего 27-летия. Оба ее сына, Богдан и Олег - были в "Азове". Олег сейчас в плену.

Росли мальчики активными, компанейскими и веселыми. Помогали маме по хозяйству, были трудолюбивыми и помогли вырастить младшую сестричку Дашу.

Богдан учился на автослесаря, Олег - на электромонтера. В 19 лет Богдан начал возить волонтеров на восток, в зону АТО. А потом пошел в "Азов". А потом и Олег пошел по стопам брата.

Указом президента Украины Богдана Демчука наградили медалью за мужество 3 степени. Посмертно. Награду родные пока не получили.

Мама мальчиков ждет возвращения сыновей домой. Одного - из плена, второго - чтобы похоронить.