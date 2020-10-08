Мать-одиночка из-под Черкасс просто так получает по 8 тысяч: это изменило жизнь села

Украинка из села Гельмязов Черкасской области каждый месяц получает просто так 8 тысяч гривен. Ее называют "новым кумиром" или "халявщицей" - это с какой стороны посмотреть.

Такое "экономическое чудо" совершили журналисты ТСН, которые решили посмотреть, как изменится жизнь села. Оксана Юрченко, мама-одиночка, стала первой украинкой, которая в рамках эксперимента получает безусловный стабильный базовый доход.

В Гельмязове до сих пор не верят, как их односельчанка просто так может получать столь внушительную для глубинки сумму. В марте 2020-го для украинки нашли инвестора, который за свой вклад не требует взамен абсолютно ничего.

Спонсор говорит, что если украинка создаст свою кондитерскую фабрику, он за нее будет очень рад. И если она будет просто отлеживаться на диване, за нее тоже порадуются.

Оксану выбрали для эксперимента, потому что она труженица и у нее есть мечта - готовить и продавать собственную выпечку. За полгода женщина создала свой мини-кондитерский цех, а приготовленное продает на базаре.

Журналисты вернулись к Оксане осенью без предупреждения. Женщина стала местной звездой, ей многие завидуют, а некоторые гордятся, что такое произошло в их селе.

Оксана мечтает о своей кафешке, магазине. У Оксаны все впереди, и она готова работать для достижения своей мечты. Эксперимент продлится до марта 2021 года.

Под Черкассами женщина получает под 8 тысяч просто так (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что по украинским городам разбросали кошельки с деньгами и ловушкой. Эксперимент оказался очень показательным.