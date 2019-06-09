Она мать моего сына: Потап рассказал об отношениях с бывшей женой

Потап и Настя стали супругами 23 мая. О своих отношениях они заявили в день бракосочетания и после этого сеть буквально "взорвалась" радостной новостью. Сейчас супруги делятся своей любовью с окружающими и рассказывают, как завязались их отношения. В интервью "Светской жизни" Потап рассказал, какие у него отношения с бывшей супругой и как его новую жену воспринял сын.

Со слов артиста, отношения с бывшей супругой Ириной после начала романтических отношений с его коллегой по сцене у него сложились специфические, но уважительные. Относительно реакции сына Потапа на свадьбу с Каменских – то певец долго боялся рассказать ему о новых отношениях.

"Легче всего поссориться, разойтись, побить горшки, а мы с Ириной еще и работаем вместе. Мы уважаем друг друга, она мать моего сына. К ней у меня будет всегда специфическое уважительное отношение", – рассказывал Потап.

Потап и Настя поженились – откровенное интервью с артистом об отношениях (фото: instagram.com/kamenskux)

Исполнитель признался, что у него получилось сохранить доверительные отношения с бывшей супругой благодаря тому, что он не выносил напоказ свой роман с Настей.

"Для Ирины было очень важно не выносить отношения на люди, это не дипломатия - это дружба. Мы же родственники все же", – прокомментировал артист.

Потап и Настя поженились – откровенное интервью с артистом об отношениях (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап признался, что решил сообщить радостную новость своему 10-летнему сыну Андрею максимально деликатно и постепенно. Мальчик не сразу узнал о том, что у его отца есть другая женщина.

"Делал я все это деликатно, потому что Андрюша очень любит маму Ирину. Это было не очень просто мне, я рассказывал ему потихонечку. Мы дошли до того, что я его спросил: сынок, как ты отреагируешь, если я женюсь? На что он сказал: если для тебя это хорошо, то я буду делать все, чтобы было хорошо для моего отца. Я спросил: ты придешь на мою свадьбу? Он сказал: да", – подытожил Потап.

Потап и Настя поженились – откровенное интервью с артистом об отношениях (видео: youtube.com/Світське життя)

Напомним, что ранее Настя Каменских сделала откровенное признание о беременности.

Ранее LITE писало, что Потап показал Каменских топлес в крошечных бикини.