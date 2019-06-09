Вона мати мого сина: Потап розповів про стосунки з колишньою дружиною

Потап і Настя стали подружжям 23 травня. Про свої відносини вони заявили в день одруження і після цього мережа буквально "вибухнула" радісною новиною. Зараз подружжя діляться своєю любов'ю з оточуючими і розповідають, як їхні стосунки зав'язалися. В інтерв'ю "Світському життю" Потап розповів, які у нього стосунки з колишньою дружиною і як його нову дружину сприйняв син.

Зі слів артиста, стосунки з колишньою дружиною Іриною після початку романтичних відносин з його колегою по сцені у нього склалися специфічні, але поважні. Щодо реакції сина Потапа на весілля з Каменських – то співак довго боявся розповісти йому про нові стосунки.

"Найлегше посваритися, розійтися, побити горщики, а ми з Іриною ще й працюємо разом. Ми поважаємо один одного, вона мати мого сина. До неї у мене буде завжди специфічне шанобливе ставлення", – розповідав Потап.

Потап і Настя одружилися – відверте інтерв'ю з артистом про стосунки (фото: instagram.com/kamenskux)

Виконавець зізнався, що у нього вийшло зберегти довірчі відносини з колишньою дружиною завдяки тому, що він не виносив напоказ свій роман з Настею.

"Для Ірини було дуже важливо не виносити відносини на люди, це не дипломатія - це дружба. Ми ж родичі все ж", – прокоментував артист.

Потап і Настя одружилися – відверте інтерв'ю з артистом про стосунки (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап зізнався, що вирішив повідомити радісну новину своєму 10-річному синові Андрію максимально делікатно і поступово. Хлопчик не відразу дізнався про те, що у його батька є інша жінка.

"Я робив все це делікатно, бо Андрійко дуже любить маму Ірину. Це було не дуже просто мені, я розповідав йому потихеньку. Ми дійшли до того, що я його запитав: синку, як ти відреагуєш, якщо я одружуся? На що він сказав: якщо для тебе це добре, то я буду робити все, щоб було добре для мого батька. Я запитав: ти прийдеш на моє весілля? Він сказав: так", – підсумував Потап.

Потап і Настя одружилися – відверте інтерв'ю з артистом про стосунки (відео: youtube.com/Світське життя)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зробила відверте зізнання про вагітність.

Раніше LITE писало, що Потап показав Каменських топлес у крихітних бікіні.