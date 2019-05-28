Мать-героиня торговала детьми: родители задержанной просят Зеленского о помощи

Многодетная мать задержана в Грузии. Она обвиняется в торговле детьми. Ее 10 детей живут сейчас в двух приемных семьях - в каждой по пять. При этом родители задержанной Юлии Сусляк просят президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию. Об этом родители задержанной рассказали на пресс-конференции в Униан.

По словам отца Юлии, его 37-летнюю дочь арестовали в Грузии по обвинению в том, что она везла детей якобы для продажи в Абхазию - регион, который оккупирован Россией. Женщину держат в следственном изоляторе в городе Рустави.

Он также рассказал, что Юлия вместе с мужем жили в Украине до 2017 года. При этом семейная пара занималась бизнесом. Позже жизненные обстоятельства заставили их покинуть Украину и переехать в Россию, где они работали и снимали дом.

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Позже семья была вынуждена уехать из РФ. Юрий Сусляк въехал в Абхазию через административную границу, но Грузия считает, что - через границу Грузии из Сочи в Сухуми, нарушив законодательство Грузии о временно оккупированных территориях.

Юрий снял в Абхазии дом и пригласил в него свою супругу с детьми. Она вылетела из Москвы в Тбилиси, а уже из Тбилиси на автобусе переехала с детьми в Зугдиди, ближе к абхазской границе. Там они обратились в миграционную службу, чтобы им выдали разрешение на выезд в Абхазию.

Но, миграционная служба в Грузии долго не предоставляла необходимые документы. При этом за время ожидания женщина с детьми дважды меняла отель для проживания, а потом арендовала дом.

Одного дня к ним приехала полиция и в течение девяти часов проводила допрос Юлии. Детей все это время держали в автобусе. Из-за этого дети заболели инфекционными заболеваниями и их отправили в больницу.

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После этого Юлию обвинили в том, что она везет детей в Абхазию для продажи. В качестве аргумента грузинская сторона заявила, что у семьи 11 детей, а в Абхазию она вывозит 10, потому что одного ребенка уже продала.

Отец женщины рассказал, что на самом деле один ребенок погиб, когда семья жила в России. И у них имеются все необходимые справки и свидетели. Сейчас Юлия Сусляк находится под арестом. Ей запрещено общаться с родственниками.

Детей разделили на группы и отправили на содержание в грузинские семьи до выяснения всех обстоятельств.

Видео: YouTube/Astamur Tarba

Мать Юлии Сусляк Ирина Трофимченко сообщила, что хочет вернуть в Украину свою дочь и внуков. Женщина обратилась за поддержкой к президенту Украины и СМИ. Мать арестованной также заявила, что хочет оформить опекунство над детьми.

По словам адвоката Зураба Тодуа, согласно грузинскому законодательству, Юлии Сусляк грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 18 лет.

Напомним, что 27 апреля в Грузии задержали гражданку Украины грузинского происхождения по подозрению в торговле детьми.

Ранее сообщалось о том, что на Закарпатье женщина продала в рабство сестру с малолетним ребенком.