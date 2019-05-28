Мати-героїня торгувала дітьми: батьки затриманої просять Зеленського про допомогу

Багатодітна мати затримана в Грузії. Вона звинувачується в торгівлі дітьми. Її 10 дітей живуть зараз у двох прийомних сім'ях - у кожній по п'ять. При цьому батьки затриманої Юлії Сусляк просять президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію. Про це батьки затриманої розповіли на прес-конференції в Уніан.

За словами батька Юлії, його 37-річну доньку заарештували у Грузії за звинуваченням у тому, що вона везла дітей нібито для продажу в Абхазію - регіон, який окупований Росією. Жінку тримають у слідчому ізоляторі в місті Руставі.

Він також розповів, що Юлія разом з чоловіком жили в Україні до 2017 року. При цьому сімейна пара займалася бізнесом. Згодом життєві обставини змусили їх покинути Україну і переїхати в Росію, де вони працювали і знімали будинок.

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Пізніше сім'я була змушена виїхати з РФ. Юрій Сусляк в'їхав в Абхазію через адміністративну кордон, але Грузія вважає, що через кордон Грузії з Сочі в Сухумі, порушивши законодавство Грузії про тимчасово окуповані території.

Юрій зняв в Абхазії будинок і запросив до нього свою дружину з дітьми. Вона вилетіла з Москви в Тбілісі, а вже з Тбілісі на автобусі переїхала з дітьми в Зугдіді, ближче до абхазького кордону. Там вони звернулися в міграційну службу, щоб їм видали дозвіл на виїзд в Абхазію.

Але, міграційна служба в Грузії довго не надавала необхідні документи. При цьому за час очікування жінка з дітьми двічі змінювала готель для проживання, а потім орендувала будинок.

Одного дня до них приїхала поліція і протягом дев'яти годин проводила допит Юлії. Дітей весь цей час тримали в автобусі. Через це діти захворіли інфекційними захворюваннями та їх відправили до лікарні.

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Після цього Юлію звинуватили в тому, що вона везе дітей в Абхазію для продажу. В якості аргументу грузинська сторона заявила, що у сім'ї 11 дітей, а в Абхазію вона вивозить 10, тому що одну дитину вже продала.

Батько жінки розповів, що насправді одна дитина загинула, коли сім'я жила в Росії. І у них є всі необхідні довідки та свідки. Зараз Юлія Сусляк знаходиться під арештом. Їй заборонено спілкуватися з родичами.

Дітей розділили на групи і відправили на утримання в грузинські сім'ї до з'ясування всіх обставин.

Відео: YouTube/Astamur Tarba

Мати Юлії Сусляк Ірина Трофимченко повідомила, що хоче повернути в Україну свою доньку та онуків. Жінка звернулася за підтримкою до президента України та ЗМІ. Матір арештованої також заявила, що хоче оформити опікунство над дітьми.

За словами адвоката Зураба Тодуа, згідно з грузинським законодавством, Юлії Сусляк загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 14 до 18 років.

Нагадаємо, що 27 квітня в Грузії затримали громадянку України грузинського походження за підозрою в торгівлі дітьми.

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