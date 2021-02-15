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Мат - это неправильно: депутат напал на ведущего "Телебачення Торонто" (видео)

Автор: Styler

Вчера, 14 февраля, во время концерта в Киеве депутат из парии "Голос" Константин Богатов побил ведущего "Телебачення Торонто" Влада Капицу. Ему не понравилось, что во время стендапа со сцены прозвучал мат.

Об этом инциденте сообщил Майкл Щур на своей странице в Facebook.

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Константин Богатов слушал комика, который выступал перед Владом, но потом услышал матерные выражения. После этого он встал со своего места и начал выяснять, что же происходит.

Влад Капица пошел к нему, чтобы уладить ситуацию и между ними состоялся примерно такой диалог:

- Что случилось?

- Откуда здесь маты?

- Здесь было заявлено, что здесь маты будут.

- Нет, не будет здесь матов!

- Чего?

- Ну потому что здесь не будет матов, останавливайтесь!

После этого Богатов ударил Влада в лицо, задев телефон, которым тот снимал его. Влад оттолкнул депутата Киеврады и позвал на помощь. Прибежали люди, между ними еще произошла дискуссия.

Параллельно зрители вызвали полицию, Влад вместе с другими людьми вывел Константина из зала. Стендап продолжился, полиция приехала чуть позже и предложила Богатову покинуть помещение.

Константин Богатов под этим постом прокомментировал ситуацию.

"Я извинился перед Владом Капицой в смске и предложил ему принести свои извинения лично. Моя реакция на стендап его друга была неадекватной, я не был знаком с этим жанром и так отреагировал на нецензурную лексику. Признаю, что отреагировал неадекватно, приношу извинения. Единственное, что он мог бы добавить в свой пост то, с чего все началось - с оскорбительных замечаний выступающего в адрес АртБратиславы. Мне кажется у артистов всех жанров не принято ругать сцену, на которой они выступают. Это не оправдывает мою резкость и дальнейший конфликт, но вносит ясность с чего все началось", - написал Богатов.

Прес-секретарь партии "Голос" отметил, что фракция в Киевсовете не оставит эту историю без ответа. О предстоящих санкциях партии к Богатова напишут еще дополнительно.

Стоит отметить, что в сети крайне возмущены действиями депутата и предлагают ему сдать мандат.

Напомним, нардепы устроили драку в Раде из-за запрещенных каналов Виктора Медведчука.

Ранее в Киеве на мосту "Метро" водители и пассажиры устроили массовую драку прямо под камерами.

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