Мат - это неправильно: депутат напал на ведущего "Телебачення Торонто" (видео)

Константин Богатов слушал комика, который выступал перед Владом, но потом услышал матерные выражения. После этого он встал со своего места и начал выяснять, что же происходит.

Влад Капица пошел к нему, чтобы уладить ситуацию и между ними состоялся примерно такой диалог:

- Что случилось?

- Откуда здесь маты?

- Здесь было заявлено, что здесь маты будут.

- Нет, не будет здесь матов!

- Чего?

- Ну потому что здесь не будет матов, останавливайтесь!

После этого Богатов ударил Влада в лицо, задев телефон, которым тот снимал его. Влад оттолкнул депутата Киеврады и позвал на помощь. Прибежали люди, между ними еще произошла дискуссия.

Параллельно зрители вызвали полицию, Влад вместе с другими людьми вывел Константина из зала. Стендап продолжился, полиция приехала чуть позже и предложила Богатову покинуть помещение.

Константин Богатов под этим постом прокомментировал ситуацию.

"Я извинился перед Владом Капицой в смске и предложил ему принести свои извинения лично. Моя реакция на стендап его друга была неадекватной, я не был знаком с этим жанром и так отреагировал на нецензурную лексику. Признаю, что отреагировал неадекватно, приношу извинения. Единственное, что он мог бы добавить в свой пост то, с чего все началось - с оскорбительных замечаний выступающего в адрес АртБратиславы. Мне кажется у артистов всех жанров не принято ругать сцену, на которой они выступают. Это не оправдывает мою резкость и дальнейший конфликт, но вносит ясность с чего все началось", - написал Богатов.

Прес-секретарь партии "Голос" отметил, что фракция в Киевсовете не оставит эту историю без ответа. О предстоящих санкциях партии к Богатова напишут еще дополнительно.

Стоит отметить, что в сети крайне возмущены действиями депутата и предлагают ему сдать мандат.