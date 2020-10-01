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Мать единственного выжившего в катастрофе Ан-26 рассказала о его состоянии

Автор: Людмила Жукова

Мать выжившего летчика в катастрофе в Чугуеве сообщила о его здоровье

Единственный выживший в катастрофе Ан-26 в Чугуеве Вячеслав Золочевский сейчас лечится в военном госпитале Харькова. Каждый день ему становится все лучше и лучше и он постепенно возвращается к жизни. Об этом рассказала его мать Ирина Золочевская в социальной сети Instagram.

Мать единственного выжившего летчика сообщила, что ее сыном занимается очень квалифицированный персонал, за что она очень благодарна.

"Спасибо всем огромное за поддержку. Славко все еще в госпитале. Спасибо очень всему персоналу госпиталя за внимание, чуткость. Лечение продолжается. Самочувствие сына с каждым днем лучше", – написала она.

Напомним, что в больницу Харькова 20-летний Вячеслав поступил в состоянии средней тяжести. На его теле находятся многочисленные ожоги. У парня сотрясение мозга и много ушибов.

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Вячеслав Золочевский (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Врачи дают положительные прогнозы для парня. Он находится в состоянии средней тяжести, но угрозы его здоровью нет.

Напомним, что авиакатастрофа в Чугуеве Харьковской области случилась вечером, 25 сентября. Военный самолет Ан-26 с 27 людьми на борту потерпел крушение. 25 из них погибли на месте, один - умер в больнице на следующий день. Большинство из погибших - курсанты 3 и 4 года обучения Харьковского университета Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Позже выяснилось, что самолет с 20 курсантами на борту совершал плановый тренировочный полет.

Также мы писали, что появилось видео последних секунд полета Ан-26 перед катастрофой.

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