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Мать бросила однолетнего ребенка ради грибов: детали шокирующего инцидента

Автор: Анна Киселева

Женщина отлучилась за грибами, оставив ребенка возле леса

Под Киевом потерялся годовалый ребенок. В Иванковском районе мать оставила свою годовалую дочь в коляске на опушке, а сама пошла искать грибы. Когда через полчаса вернулась - ребенок пропал. Все детали исчезновения рассказали в ГУНП в Киевской области.

Как сообщается, по спецлинии в отделение полиции поступило сообщение от 39-летней матери об исчезновении ее ребенка. На поиски девочки сразу был поднят по тревоге личный состав Ивановской отделения полиции, ювенальные полицейские, кинологи. К ним присоединились неравнодушные люди.

Тщательные поиски продолжались в течение часа. Шаг за шагом была обследована прилегающая территория. К счастью, сотрудники правоохранительных органов смогли отыскать девочку невредимой, объектом преступных посягательств она не стала.

Мать бросила однолетнего ребенка возле леса под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Полицейские вернули матери ее дочь и провели с ней разъяснительную беседу по недопущению в дальнейшем такого безответственного отношения к ребенку.

Стоит отметить, что синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Украине. Отмечается, что пребывание в сухих лесах и на полянах является опасным. Также ГСЧС сообщает о частых случаях возгорания.

Также недавно мы рассказывали, что недавно дети школы под Днепром едва не стали жертвами нападения змеи.

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