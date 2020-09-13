Мати кинула однорічну дитину заради грибів: деталі шокуючого інциденту

Під Києвом загубилася однорічна дитина. В Іванківському районі мати залишила свою однорічну доньку в колясці на узліссі, а сама пішла шукати гриби. Коли за пів години повернулася - дитина зникла. Всі деталі зникнення розповіли в ГУНП Київської області.

Як повідомляється, по спецлінії у відділення поліції надійшло повідомлення від 39-річної матері про зникнення її дитини. На пошуки дівчинки відразу був піднятий по тривозі особовий склад Іванівського відділення поліції, ювенальні поліцейські, кінологи. До них приєдналися небайдужі люди.

Ретельні пошуки тривали протягом години. Крок за кроком була обстежена прилегла територія. На щастя, співробітники правоохоронних органів змогли відшукати дівчинку неушкодженою, об'єктом злочинних посягань вона не стала.

Мати кинула однорічної дитини біля лісу під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Поліцейські повернули матері її дочку і провели роз'яснювальну бесіду щодо недопущення надалі такого безвідповідального ставлення до дитини.

Варто відзначити, що синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в Україні. Відзначається, що перебування в сухих лісах та на галявинах є небезпечним. Також ДСНС повідомляє про часті випадки займання.

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