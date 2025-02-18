"МастерШеф" повертається: дата виходу нового сезону і яскраві фото зі зйомок

Що відомо про 15 сезон "МастерШеф"

15 сезон кулінарного шоу стартує 1 березня о 19:00 на СТБ і буде виходити щосуботи.

Ведучими "МастерШеф" стануть зіркові Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Вони запевняють, що новий сезон буде сповнений сюрпризів як для учасників, так і для глядачів. Ведучі "МастерШеф" (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"Щоразу, коли ми стаємо перед камерами, я розумію: це реаліті саме про віру в себе, про боротьбу, про мрії, які здаються недосяжними… Аж поки ти не зробиш перший крок. Але знаєте що? Сильні духом не здаються. Вони ростуть. Вони перемагають. І я вже бачу, що попереду - щось неймовірне. Тож готуйтеся: буде потужно, емоційно і смачно", - запевняє Ектор. Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Зауважимо, що цей сезон став справжнім випробуванням для всієї команди проекту. Через підступні ворожі атаки РФ, знімальний павільйон зазнав руйнувань, і зйомки довелось перенести на нову локацію.

Однак, як запевняють судді, незламний дух "МастерШеф" залишився незмінним, а нові обставини відкрили ще більше можливостей для створення захоплюючих та непередбачуваних моментів.

На світлинах, які судді опублікували в соцмережах, вони позують в новому павільйоні під час зйомок, з однією з гостей проєкту - українською фехтувальницею та олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан, а також на виїзному конкурсі просто неба - в парку Тараса Шевченка. Судді "МастерШеф" показали, як проходили зйомки нового сезону (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)