Массовый убийца из Кривого Рога порезал 10 человек: кем оказался маньяк

Полиция проводит расследование (коллаж: РБК-Украина)

Полиция рассказала об убийце из Кривого Рога

В субботу, 7 ноября, Кривой Рог сотрясла новость о том, что неадекватный мужчина начал нападать на прохожих с ножом. Мужчина порезал 10 человек, включая 8-летнего ребенка. При этом двое людей погибли. МВД раскрыло подробности о нападающем.

Нападавшим мужчиной оказался 29-летний житель Кривого Рога Тарас Усенко. Он не отрицал того, что именно он совершил преступление. Усенко говорил о том, что он "пришел из ада", что "он Бог", и что некий "голос" приказал ему убить 15 человек. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 7, 2020

Родные убийцы сообщили, что год назад он ездил на заработки в Чехию, а после возвращения в родной город стал совершенно другим человеком. Усенко начал говорить о каких-то демонах, но вел себя не агрессивно.

Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 7, 2020

Когда полиция обыскала его жилище, то обнаружила на стенах комнаты странные мистические символы и концентрические рисунки. Психиатры попробуют дать им свою оценку.

Комната убийцы из Кривого Рога (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"К сожалению, наука пока не нашла способа определить заранее, как и почему человек становиться психически ненормальным и в какой именно момент он становится смертельно опасным для окружающих настолько, что его нужно держать под замком, оказывая психиатрическую помощь", - заявил Геращенко.

Комната убийцы из Кривого Рога (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Полиция продолжает расследовать это дело, и пытается понять, не было ли преступление подстрекательством со стороны третьих лиц. Мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Отметим, что после множественных ножевых ранений от рук убийцы скончался 60-летний мужчина и его 30-летний сын. Тела погибших нашли за зданием бывшего кинотеатра "Современник".

Массовыми убийцами называют разновидность серийных маньяков. Первые действуют индивидуально без связей с какими-либо движениями или идеологией, нападают внезапно и совершают серию преступлений в максимально короткий промежуток времени.

Напомним, появились подробности жуткого убийства матерью 5-летнего сына в Винницкой области.

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