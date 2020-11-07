Обвинял Бога и ворвался в школу: в Кривом Роге мужчина с ножом порезал десять человек

В Кривом Роге мужчина с ножом порезал десятерых прохожих (коллаж: РБК-Украина)

Жертвами убийцы стали двое мужчин

В Кривом Роге 7 ноября около 15:20 неадекватный мужчина стал нападать на прохожих с ножом. В результате нападений пострадали десять человек, включая ребенка. Двое из них, к сожалению, погибли. В полицию поступило несколько сообщений от разных людей: все они говорили про неадекватного мужчину, который ходит по улицам и бросается на людей с ножом. Каждый из заявителей описывал злоумышленника одинаково. Что известно о серийных нападениях и самом маньяке рассказали в отделе коммуникации Криворожского отдела полиции в Facebook.

Первое нападение произошло около 15:20 в Металлургическом районе, когда неадекват напал на двух случайных прохожих. 60-летнему мужчине и его 30-летнему сыну он нанес множественные ножевые ранения. В результате нападения погибли 2 человека. Тела погибших обнаружили за зданием бывшего кинотеатра "Современник".

Кроме того, от рук злоумышленника пострадали еще восемь человек, в том числе и 8-летний мальчик. С травмами разной степени тяжести их доставили в местную больницу. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Нападавшего задержали — им оказался местный житель 1983 года рождения. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство). Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дела.

В Кривом Роге мужчина с ножом порезал десятерых прохожих (фото: facebook.com/NationalPoliceKR)

По информации издания "Первый Городской", после того, как злоумышленник напал на двух мужчин на проспекте Гагарина, он зашел в школу и рассказал охраннику о том, что сделал. Объяснил свой поступок тем, что ему так приказал Бог. Также мужчина попросил вызвать полицию, после чего скрылся. На данный момент эти факты официально не подтверждены.

Напомним, что ранее под Винницей мать избила 5-летнего сына до смерти во время "воспитания". Мальчика с гематомами на голове и без сознания экстренно госпитализировали.

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