Масовий вбивця з Кривого Рогу порізав 10 осіб: ким виявився маніяк

Поліція проводить розслідування (колаж: РБК-Україна)

Поліція розповіла про вбивцю з Кривого Рогу

У суботу, 7 листопада, Кривий Ріг сколихнула новина про те, що неадекватний чоловік почав нападати на перехожих з ножем. Чоловік порізав 10 осіб, включаючи 8-річну дитину. При цьому двоє людей загинули. МВС розкрило подробиці про нападника.

Нападником виявився 29-річний мешканець Кривого Рогу Тарас Усенко. Він не заперечував того, що саме він скоїв злочин. Усенко говорив про те, що він "прийшов з пекла", що "він Бог", і що якийсь голос наказав йому вбити 15 осіб. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 7, 2020

Рідні вбивці повідомили, що рік тому він їздив на заробітки до Чехії, а після повернення в рідне місто став зовсім іншою людиною. Усенко почав говорити про якихось демонів, але поводився не агресивно.

Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 7, 2020

Коли поліція обшукала його житло, то виявила на стінах кімнати дивні містичні символи і концентричні малюнки. Психіатри спробують дати їм свою оцінку.

Кімната вбивці з Кривого Рогу (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"На жаль, наука поки не знайшла способу визначити заздалегідь, як і чому людина стає психічно ненормальною і в який саме момент вона стає смертельно небезпечною для оточення настільки, що її потрібно тримати під замком, надаючи психіатричну допомогу", - заявив Геращенко.

Кімната вбивці з Кривого Рогу (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Поліція продовжує розслідувати цю справу, і намагається зрозуміти, чи не був злочин підбурюванням з боку третіх осіб. Чоловікові повідомлено про підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство.

Зазначимо, що після множинних ножових поранень від рук вбивці помер 60-річний чоловік і його 30-річний син. Тіла загиблих знайшли за будівлею колишнього кінотеатру "Сучасник".

Масовими вбивцями називають різновид серійних маніяків. Перші діють індивідуально без зв'язків з будь-якими рухами або ідеологією, нападають раптово і здійснюють серію злочинів в максимально короткий проміжок часу.

Нагадаємо, з'явилися подробиці моторошного вбивства матір'ю 5-річного сина у Вінницькій області.

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