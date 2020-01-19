Массовые беспорядки в центре Киева: много задержанных (видео)

Беспорядки в Киеве (фото: РБК-Украина)

В центре Киева прошли массовые беспорядки из-за акции памяти адвоката Маркелова и журналиста Бабуровой

Беспорядки в Киеве произошли сегодня, 19 января, на Михайловской площади, где проходила акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой, которых убили в Москве в 2009 году представители ультраправого движения.

Данная акция проходит каждый год в Киеве и Москве. Кроме того, мероприятие направлено против ультраправого насилия в Украине и мире. На Михайловской площади было около 500 правоохранителей. При этом в акции принимали участие около 30 человек.

Беспорядки в Киеве (фото: twitter.com/HromadskeUA)

Активисты держали плакаты с разными надписями, включая "Помнить - значит бороться", "Хватит кормить ультраправых", "Прощай, террор". Об этом сообщает Громадське.

Беспорядки в Киеве (фото: twitter.com/HromadskeUA)

На против участников акции собрались десятки людей, некоторые из которых были в балаклавах. Они попытались забросать яйцами участником акции, но полиция помешала им это сделать. В толпу участников акции также бросали петарды. По данным полиции, правоохранители доставили к управлению полиции 11 человек.

Беспорядки в Киеве (видео: YouTube)

Стоит отметить, что адвокат Станислав Маркелов занимался делами, которые были связаны с военными преступлениями в Чечне и правозащитой. Анастасия Бабурова была внештатной сотрудницей "Новой газеты" и активным участником антифашистского движения. Их обоих убили выстрелом в голову в январе 2009 года.

Убийцей Маркелова и Бабуровой назвали лидера одной из организаций русских националистов Никиту Тихонова. В 2011 году Тихонова приговорили к пожизненному заключению. Его жена получила 18 лет колонии за соучастие в преступлении.