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В центре Киева участников акции забросали петардами

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 16:42
В центре Киева участников акции забросали петардами
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

В полицию доставили 11 человек

В Киеве за противоправные действия на Михайловской площади полицейские доставили в управление полиции 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявке, состоялась акция, сообщают в полиции. После окончания акции участники шли к фуникулеру, в то время неизвестные начали бросать в них петарды. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

Отметим, акция проходит ежегодно и приурочена к годовщине убийства российских журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Они были убиты в Москве в 2009 году.

Напомним, в Киеве публичный порядок и безопасность в местах проведения праздничных мероприятий охраняют работники структурных подразделений столичной полиции и Национальной гвардии Украины.

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