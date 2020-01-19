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Масові заворушення в центрі Києва: багато затриманих (відео)

STYLERЖиття    19.01.2020 - 18:34
Масові заворушення в центрі Києва: багато затриманих (відео)
Заворушення в Києві (фото: РБК-Україна)

У центрі Києва відбулися масові безлади за акції пам'яті адвоката Маркелова і журналіста Бабурової

Заворушення в Києві сталися сьогодні, 19 січня, на Михайлівській площі, де проходила акція пам'яті адвоката Станіслава Маркелова і журналіста Анастасії Бабурової, яких вбили в Москві в 2009 році представники ультраправого руху.

Дана акція проходить щороку в Києві та Москві. Крім того, захід спрямований проти ультраправого насильства в Україні та світі. На Михайлівській площі було близько 500 правоохоронців. При цьому в акції брали участь близько 30 осіб.

Масові заворушення в центрі Києва: багато затриманих (відео)

Заворушення в Києві (фото: twitter.com/HromadskeUA)

Активісти тримали плакати з різними написами, включаючи "Пам'ятати - значить боротися", "Вистачить годувати ультраправих", "Прощай, терор". Про це повідомляє Громадське.

Масові заворушення в центрі Києва: багато затриманих (відео)

Заворушення в Києві (фото: twitter.com/HromadskeUA)

На проти учасників акції зібралися десятки людей, деякі з яких були у балаклавах. Вони спробували закидати яйцями учасником акції, але поліція перешкодила їм це зробити. У натовп учасників акції також кидали петарди. За даними поліції, правоохоронці доставили до управління поліції 11 осіб.

Заворушення в Києві (відео: YouTube)

Варто зазначити, що адвокат Станіслав Маркелов займався справами, які були пов'язані з військовими злочинами в Чечні і правозахистом. Анастасія Бабурова була позаштатною співробітницею "Новой газеты" і активним учасником антифашистського руху. Їх обох вбили пострілом у голову в січні 2009 року.

Вбивцею Маркелова і Бабурової назвали лідера однієї з організацій російських націоналістів Микиту Тихонова. У 2011 році Тихонова засудили до довічного ув'язнення. Його дружина отримала 18 років колонії за співучасть у злочині.

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