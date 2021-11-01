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Массовое отравление в отеле в Египте: украинцам даже не вызвали "скорую"

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Египет, Понедельник 01 ноября 2021 21:32
Массовое отравление в отеле в Египте: украинцам даже не вызвали "скорую" Коллаж РБК-Украина: в Египте произошло массовое отравление туристов
Автор: Роман Мирончук

На отдыхе в Египте в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде произошло массовое отравление людей. Плохо стало более 100 отдыхающим, среди которых было 13 украинцев.

Об этом сообщает туристка из Украины Татьяна Копач на своей странице в Facebook.

"AMC Royal - кто не слышал это именно та гостиница, в которой за вчера и позавчера отравилось более 100 людей, в СМИ заявляют про 49, но они не считают тех, кого в больницу не отправили", - написала Татьяна.

Она рассказала, что вчера, 31 октября, в отеле очередь к врачу была с 04:00 до 21:00. В это время ей с мужем тоже стало плохо, поднялась высокая температура, была рвота и т.д.

"Ты катаешься по номеру между туалетом и кроватью", - отметила женщина.

Массовое отравление в отеле в Египте: украинцам даже не вызвали &quot;скорую&quot;

Массовое отравление в отеле в Египте (фото: facebook.com/tatiana.wild.8)

Татьяна также добавила, что ее очень огорчило то, что МЗС Украины заявило, что в отеле нет граждан Украины. Они звонили в посольство Египта на экстренный номер, им пообещали перезвонить, но так никто и не связывался.

"Отель не закрыт. Вчера нас осмотрел местный врач и даже скорую не вызвал, выписал лекарства и отправил разбираться с проблемой самостоятельно за свои деньги", - добавила Татьяна.

Массовое отравление в отеле в Египте: украинцам даже не вызвали &quot;скорую&quot;

Рецепт врача в Египте (фото: facebook.com/tatiana.wild.8)

Турагент сказал, что это не их вина и порекомендовал сутки не есть в отеле, поскольку это небезопасно.

По словам украинки, у туроператора Join UP не работают горячие линии, и он не передал информацию о туристах в Министерство иностранных дел Украины.

Напомним, украинцы застряли в аэропорту Хургады из-за одной пассажирки почти на 4 часа.

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Египет отравление
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