Масове отруєння в готелі в Єгипті: українцям навіть не викликали "швидку"
На відпочинку в Єгипті в готелі AMC Royal Hotel в Хургаді сталося масове отруєння людей. Погано стало понад 100 відпочивальникам, серед яких було 13 українців.
Про це повідомляє туристка з України Тетяна Копач на своїй сторінці в Facebook.
"AMC Royal - хто не чув це саме той готель, в якому вчора і позавчора отруїлося більше 100 людей, в ЗМІ заявляють про 49, але вони не рахують тих, кого в лікарню не відправили", - написала Тетяна.
Вона розповіла, що вчора, 31 жовтня, в готелі черга до лікаря була з 04:00 до 21:00. В цей час їй з чоловіком теж стало погано, піднялася висока температура, була блювота і т. д.
"Ти катаєшся за номером між туалетом і ліжком", - зазначила жінка.
Масове отруєння в готелі в Єгипті (фото: facebook.com/tatiana.wild.8)
Тетяна також додала, що її дуже засмутило те, що МЗС України заявило, що в готелі немає громадян України. Вони дзвонили в посольство Єгипту на екстрений номер, їм пообіцяли передзвонити, але так ніхто і не зв'язувався.
"Готель не закритий. Вчора нас оглянув місцевий лікар і навіть швидку не викликав, виписав ліки і відправив розбиратися з проблемою самостійно за свої гроші", - додала Тетяна.
Рецепт лікаря в Єгипті (фото: facebook.com/tatiana.wild.8)
Турагент сказав, що це не їхня вина і порекомендував добу не їсти в готелі, оскільки це небезпечно.
За словами українки, у туроператора Join UP не працюють гарячі лінії, і він не передав інформацію про туристів до Міністерства закордонних справ України.
Нагадаємо, українці застрягли в аеропорту Хургади через одну пасажирку майже на 4 години.
Ми також писали про те, що в Карпатах перекинулося авто з туристами, які святкували парубочий вечір.