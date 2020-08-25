Массовая драка на пляже попала на видео: амбалы били даже женщин

В Сочи произошла массовая драка на пляже (коллаж РБК-Украина)

Охранники пляжа били всех подряд, несмотря на то, что их снимают на видео

В российском городе Сочи сотрудники пляжа в микрорайоне Мамайка устроили жестокую драку с отдыхающими.

Причиной агрессивного поведения нескольких амбалов в униформе стало то, что местный житель решил позагорать и отдохнуть не сам, а со своим домашним любимцем - маленькой собачкой.

Так, на видео, снятом другими отдыхающими, видно, как двое крупных мужчин начинают потасовку с отдыхающим. Но через несколько секунд потасовка переросла в жестокую драку - охранники начали избивать парня.

Неравнодушные очевидцы всеми силами пытались остановить разгоряченных драчунов, но у них не получалось.

"Молодой человек пришел с собакой, и вот так охрана пляжа на Мамайке нападает на людей", - произносит автор видео.

При этом, охранники не стеснялись материть и даже бить женщин, которые вступились за парня с собачкой.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Массовая драка на пляже в Сочи попала на видео

Отметим, что некоторые юзеры посчитали действия охранников пляжа правильными. По мнению пользователей сети, собака "могла гадить на общественном пляже и тем самым мешать отдыхать другим туристам".

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