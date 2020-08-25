Масова бійка на пляжі потрапила на відео: амбали били навіть жінок

У Сочі відбулася масова бійка на пляжі (колаж РБК-Україна)

Охоронці пляжу били всіх підряд, незважаючи на те, що їх знімають на відео

В російському місті Сочі співробітники пляжу в мікрорайоні Мамайка влаштували жорстоку бійку з відпочиваючими.

Причиною агресивної поведінки кількох чоловіків в уніформі стало те, що місцевий житель вирішив позасмагати, відпочити не сам, а зі своїм домашнім улюбленцем - маленькою собачкою.

Так, на відео, знятому іншими відпочиваючими, видно, як двоє кремезних чоловіків починають потасовку з відпочиваючим. Але через кілька секунд штовханина переросла в жорстоку бійку - охоронці почали бити хлопця.

Небайдужі очевидці всіма силами намагалися зупинити розпалених забіяк, але у них не виходило.

"Молодик прийшов з собакою, і ось так охорона пляжу на Мамайці нападає на людей", - вимовляє автор відео.

При цьому, охоронці не соромилися матюкати і навіть бити жінок, які заступилися за хлопця з собачкою.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Масова бійка на пляжі в Сочі потрапила на відео

Відзначимо, що деякі юзери вважають дії охоронців пляжу правильними. На думку користувачів мережі, собака "могла гадити на громадському пляжі і тим самим заважати відпочивати іншим туристам".

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