Массовая драка под Николаевом: инцидент получил продолжение

Фото: коллаж РБК-Украина

Побоище под Николаевом происходило на глазах "копов" из соседней области

Массовая драка под Николаевом между жителями села Котлярово и таксистами, в которой всего принимало участие около 150 человек, была остановлена только после подключения спецназа. В полиции рассказали, что для локализации конфликта были задействованы усиленные наряды групп реагирования патрульной полиции, бойцов роты полиции особого назначения и подразделения ТОР.

По факту инцидента проводится следствие. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 296 УК "Хулиганство, совершенное группой лиц". Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет.

Отметим, что и так мрачную картину побоища 8 июня омрачили еще и странные действия дорожных патрульных из соседней Херсонской области. Инспекторы патрулировали трассу "Николаев-Херсон" и стали свидетелями драки, но "махнули рукой" - мол, "пусть разбирается Николаевская полиция". Они просто наблюдали, как люди бьют друг друга, и продолжали смотреть, как таксиста избивали прямо в их же служебной патрульной машине Mitsubishi Outlander.

Потерпевший, а также другие очевидцы, подтвердили информацию.

Фото: novosti-n.org

После этого в сети появился комментарий начальника патрульной полиции в Херсонской области Константина Дронгаля. Он написал в Facebook под публикацией херсонского активиста Константина Шульги об инциденте с просьбой сообщить имена этих "героев", что ситуация будет "глубоко исследована".

"Спасибо за тег! Обязательно начнем глубоко исследовать эту информацию, не дай Бог все происходило, как Вы описали... Я отпишу!" - заверил он 9 июня в 11 утра.

Скрин комментариев с Facebook-страницы Константина Шульги

В пресс-службе патрульной полиции в Херсонской области сообщили о проведении служебной проверки.

Между тем, в сегодняшнем их отчете за неделю ничего об инциденте не сказано.

Скрин: facebook.com/khersonpolice

"Друзья, пусть новая неделя принесет вам новые достижения и хорошее настроение! И помните - мы на страже вашей безопасности 24/7", - говорится в посте после данных по результатам работы за неделю.

Видео: YouTube / Новости-N

Как сообщалось ранее, в апреле в Киеве возле концерт-холла Stereo Plaza акция протеста переросла в массовую драку.

Также мы писали о том, что в том же месяце в Закарпатской области в городе Берегово произошла драка, в которой приняли участие около 100 человек - ромы выясняли отношения между собой.