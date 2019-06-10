Масова бійка під Миколаєвом: інцидент отримав продовження

Фото: колаж РБК-Україна

Бойовисько під Миколаєвом відбувалося на очах "копів" із сусідньої області

Масова бійка під Миколаєвом між жителями села Котлярове і таксистами, в якій всього брало участь близько 150 осіб, була зупинена тільки після підключення спецназу. У поліції розповіли, що для локалізації конфлікту були задіяні посилені наряди груп реагування патрульної поліції, бійців роти поліції особливого призначення та підрозділи ТОР.

За фактом інциденту проводиться слідство. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 296 КК "Хуліганство, вчинене групою осіб". Санкції передбачають позбавлення волі на строк до 4 років.

Зазначимо, що і так похмуру картину бойовиська 8 червня затьмарили ще і дивні дії дорожніх патрульних з сусідньої Херсонської області. Інспектори патрулювали трасу "Миколаїв-Херсон" і стали свідками бійки, але "махнули рукою" - мовляв, "нехай розбирається Миколаївська поліція". Вони просто спостерігали, як люди гамселять одне одного, і продовжували дивитися, як таксиста били прямо в їх же службовій патрульній машині Mitsubishi Outlander.

Потерпілий, а також інші очевидці, підтвердили інформацію.

Фото: novosti-n.org

Після цього в мережі з'явився коментар начальника патрульної поліції в Херсонській області Костянтина Дронгаля. Він написав у Facebook під публікацією херсонського активіста Костянтина Шульги про інцидент із проханням повідомити імена цих "героїв", що ситуація буде "глибоко досліджена".

"Дякую за тег! Обов'язково почнемо глибоко досліджувати цю інформацію, не дай Бог все відбувалося, як Ви описали... Я відпишу!" - запевнив він 9 червня об 11 ранку.

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Костянтина Шульги

У прес-службі патрульної поліції в Херсонській області повідомили про проведення службової перевірки.

Між тим, у сьогоднішньому звіті за тиждень нічого про інцидент не сказано

Скрін: facebook.com/khersonpolice

"Друзі, нехай новий тиждень принесе вам нові здобутки та гарний настрій! І пам'ятайте - ми на варті вашої безпеки 24/7", - йдеться в пості після даних за результатами роботи за тиждень.

Відео: YouTube / Новини-N

Як повідомлялося раніше, в квітні в Києві біля концерт-холу Stereo Plaza акція протесту переросла на масову бійку.

Також ми писали про те, що в тому ж місяці в Закарпатській області в місті Берегово сталася бійка, в якій взяли участь близько 100 осіб - роми з'ясовували стосунки між собою.