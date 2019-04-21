В Берегово произошла массовая драка ромов

Иллюстративное фото (mukachevo.net)

Сообщается о госпитализации нескольких десятков человек

В Закарпатской области в городе Берегово произошла драка, в которой приняли участие около 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

Согласно информации издания, драка произошла 21 апреля, буквально в течение 1-2 часов в Берегово вблизи отдельного хутора.

"К местным ромам пришли выяснять отношения ромы из соседнего села Яноши", - отмечает издание.

Также сообщается, что в Береговскую ЦРБ поступили несколько десятков пострадавших.

В то же время, в полиции Закарпатья, которая подтвердила изданию информацию о драке, сообщили, что официально в Береговскую больницу обратился только 1 человек.

"Сегодня, 21 апреля, в 13:31 на линию "102" поступило сообщение о том, что в городе Берегово в лагере происходит драка между лицами. На место была отправлена следственно-оперативная группа", - отметили правоохранители.

В полиции также отметили, что производство по статье 296 УК (хулиганство) зарегистрировали еще 20 апреля, ведь в субботу произошла первая часть драки.

Напомним, 23 июня 2018 года группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет.

После этого в Раде предложили провести обсуждение вопроса социализации цыганских лагерей в Украине.

8 апреля 2019 года в МИД заявили, что продолжат сотрудничество с международными партнерами с целью защиты прав и свобод ромского национального меньшинства в Украине.