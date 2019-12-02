Массовая драка в Киеве: появились новые детали разгрома пиццерии (фото)

Ночью с 1 на 2 декабря на Позняках группа людей разгромила пиццерию Mister Cat, которая находится на улице Срибнокильской. Нападающие избили персонал заведения, а также подрались с сотрудниками охранной фирмы, которая обслуживает пиццерию. Об этом сообщает полиция Киева.

Сотрудники полиции выяснили, что группа отдыхающих очень дерзко себя вела. Мало того, что люди устроили массовую драку, так еще и повредили своим автомобилем BMW входные двери. После этого хулиганы скрылись с места происшествия.

Драка в Киеве: новые подробности и фото разгрома пиццерии (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Во время драки увечья получили восемь работников пиццерии. Полиция установила личность мужчины, которому принадлежит BMW. Им оказался 39-летний житель Киева. В данный момент полиция разыскивает других лиц, которые были причастны к погрому и избиениям.

Драка в Киеве: новые подробности и фото разгрома пиццерии (фото: facebook.com/oleshkomiroslav)

Стоит отметит, что в соцсетях говорят о том, что хулиганов было около 20 человек. При этом все они были кавказской внешности. По словам блогера Мирослава Олешко, хулиганы избили охрану "Шериф", посетителей пиццерии, и персонал, среди которых была девушка-менеджер. Полиция приехала через 40 минут после инцидента.

Драка в Киеве: новые подробности и фото разгрома пиццерии (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Киеве водители устроили жесткую драку посреди дороги. При этом мужчины не поделили полупустую дорогу. Конфликт произошел днем и попал на камеру видеорегистратора.