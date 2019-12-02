Массовая драка в Киеве: группа молодых людей разгромила пиццерию (фото)

В Киеве группа из десяти человек устроила массовую драку в пиццерии
В воскресенье, 1 декабря, ночью группа молодых людей из 10 человек зашла в пиццерию MisterCat на Позняках и устроила там погром. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Изначально молодые люди начали конфликтовать с посетителями заведения, а потом и с работниками пицерии. После этого в пиццерии началась массовая драка.
Драка в Киеве: молодые люди устроили погром в пиццерии MisterCat (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Но на этом инцидент не закончился. Молодчики также разнесли входные двери заведения с помощью автомобиля. О пострадавших и сумме нанесенного ущерба в данный момент ничего не известно.
Драка в Киеве: молодые люди устроили погром в пиццерии MisterCat (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что на концерте популярного украинского певца Олега Винника не поделили места поклонницы артиста и устроили драку между собой. Они также таскали друг друга за волосы.