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Масштабный разлив нефти в Черном море: пятно увеличилось и приближается к Украине

Автор: Владимир Костырин

Площадь пятна разлива нефти в Черном море вблизи Новороссийска (РФ) еще увеличилась и достигла уже 90 квадратных километров, при этом зафиксировано движение гигантской масляной "кляксы" из-за течения в сторону оккупированного украинского Крыма.

Такие данные озвучили во Всемирном фонде дикой природы, передает Global Times.

Сейчас нефтяное пятно уже достигло берегов Анапы, и его разносит также в прибрежную зону Утришского заповедника. Уже сообщается о загрязнении береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо.

Ученые предупреждают, что разлив, который произошел при погрузке греческого танкера в прошлую субботу, 7 августа, может иметь серьезные последствия и обернуться экологической катастрофой. Усугубило ситуацию и то, что российские власти сначала скрывали ЧП и его масштабы, пока не появились кадры со спутника.

В Черном море произошел разлив нефти (фото: iki)

По его словам российского эколога Вениамина Голубитченко, если бы сразу же начались работы по ликвидации последствий от разлива, распространение загрязнения можно было бы минимизировать.

Украинские специалисты отмечают, что пятно движется в сторону вод Украины, но называют маловероятным, что оно доберется до акватории Одесской области, говорится в сюжете "Думская ТВ".

"Я думаю, учитывая расстояние и специфику ветров и течений, думаю, что до Одессы оно (пятно) не должно дойти", - заявил эколог Юрий Геращенко.

Видео: огромное нефтяное пятно после разлива в Черном море движется к акватории Крыма

Ранее сообщалось, что из-за масштабной утечки нефти в Черном море ученые забили тревогу и заговорили об экокатастрофе.

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Черное мореЭкологическая катастрофа