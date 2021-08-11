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В России разлив нефти в Черном море оказался в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось

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Россия, Среда 11 августа 2021 14:23
В России разлив нефти в Черном море оказался в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось Ajnj^ В России разлив нефти в Черном море оказался в 400 раз больше, чем сообщалось (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Площадь пятна разлива нефти в Черном море оказалась в 400 раз больше, чем сообщалось ранее. Нефтяное пятно вытянулось от берега в открытое море на расстояние 19 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Площадь пятна составляет 80 квадратных километров.

Российские ученые продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных.

Главный научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук Андрей Костяной заявил, что нефтяное пятно в районе Новороссийска может исчезнуть к концу дня.

"Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось - дизельное топливо или мазут", - заявил он.

Напомним, 7 августа в Новороссийском порту произошел выброс нефти при погрузке греческого танкера.

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