В России разлив нефти в Черном море оказался в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось
Площадь пятна разлива нефти в Черном море оказалась в 400 раз больше, чем сообщалось ранее. Нефтяное пятно вытянулось от берега в открытое море на расстояние 19 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Площадь пятна составляет 80 квадратных километров.
Российские ученые продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных.
Главный научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук Андрей Костяной заявил, что нефтяное пятно в районе Новороссийска может исчезнуть к концу дня.
"Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось - дизельное топливо или мазут", - заявил он.
Напомним, 7 августа в Новороссийском порту произошел выброс нефти при погрузке греческого танкера.