Масштабний розлив нафти в Чорному морі: пляма збільшилася і наближається до України

Зараз нафтова пляма вже досягла берегів Анапи, і її розносить також в прибережну зону Утришського заповідника. Вже повідомляється про забруднення берегової зони в районі Абрау-Дюрсо.

Вчені попереджають, що розлив, який стався при навантаженні грецького танкера минулої суботи, 7 серпня, може мати серйозні наслідки і обернутися екологічною катастрофою. Погіршило ситуацію і те, що російська влада спочатку приховувала НП та її масштаби, поки не з'явилися кадри з супутника.

У Чорному морі стався розлив нафти (фото: iki)

За його словами російського еколога Веніаміна Голубітченка, якби відразу ж почалися роботи з ліквідації наслідків від розливу, поширення забруднення можна було б мінімізувати.

Українські фахівці зауважують, що пляма рухається в бік вод України, але називають малоймовірним, що вона добереться до акваторії Одеської області, йдеться в сюжеті "Думська ТБ".

"Я думаю, враховуючи відстань і специфіку вітрів і течій, думаю, що до Одеси вона (пляма) не повинна дійти", - заявив еколог Юрій Геращенко.

Відео: величезна нафтова пляма після розливу в Чорному морі рухається до акваторії Криму