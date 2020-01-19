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Масштабні втрати ЗСУ на Донбасі: волонтери б'ють тривогу

STYLERЖиття    19.01.2020 - 21:28
Масштабні втрати ЗСУ на Донбасі: волонтери б'ють тривогу
Війна на Донбасі (фото: mil.gov.ua)

Волонтери кажуть про серйозні втрати з боку України

Війна на Донбасі йде вже шостий рік. Волонтери кажуть про масштабні обстріл селища Золоте Луганської області з боку бойовиків. При цьому українська сторона замовчує втрати, щоб не перешкодити розведення сторін у Золотому.

Журналіст Руслан Смещук на своїй сторінці у Facebook написав про обстріл Золотого. За його словами, Золоте 4 вже другий день гримить від мінометних мін. Місцеві змушені шукати укриття в погребі. При цьому на вулиці перебиті лінії електропередач, і з нашого боку 8 поранених бійців ЗСУ.

Масштабні втрати ЗСУ на Донбасі: волонтери б'ють тривогу

Скріншот з Facebook

Про втрати ЗСУ також написав волонтер Серж Марко. За його словами, українські воїни дивом залишилися в живих після бомбардування. І незважаючи на це штаб ООС мовчить.

Масштабні втрати ЗСУ на Донбасі: волонтери б'ють тривогу

Скріншот з Facebook

Він також показав відповідні фотографії, на яких видно знищені автомобілі.

Масштабні втрати ЗСУ на Донбасі: волонтери б'ють тривогуМасштабні втрати ЗСУ на Донбасі: волонтери б'ють тривогу

Обстріляні авто на Донбасі (фото: facebook.com/serg.marco)

У штабі ООС заявили, що сьогодні, 19 січня, на всіх трьох ділянках лінії розмежування, звідки відвели українських військових, дотримується режим тиші. Але вчора, 18 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ загинув, а 10 людей отримали поранення.

Масштабні втрати ЗСУ на Донбасі: волонтери б'ють тривогу

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що помер відомий волонтер і захисник України Андрій Садыло, його не стало в ніч на 12 січня. Він був керівником групи "Допомога армії своїми руками", яка за всі роки війни на Донбасі працювала на перемогу України.

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