Масштабний збій у Vodafone: що сталося

Що відомо про збій в Vodafone

Ввечері 11 жовтня клієнти Vodafone помітили, що деякі сервіси оператора не працюють.

Про це вони почали писати у коментарях до публікацій на офіційних сторінках Vodafone у соціальних мережах.

Наразі відомо, що з проблемою зіштовхнулися мешканці Києва та Дніпра.

Разом з тим користувачі не можуть зв'язатися зі службою підтримки, адже "лягли" також сайт і усі боти в месенджерах.

"Домашній інтернет зник, сайт не завантажується. Серйозні проблеми?" - пише один з користувачів.

Користувач Олексій зауважив, що у нього інтернет зник близько 15:00.

"Щось дуже так солідно відпало, бо багато де не працює станом на зараз. До цього нарікань не було", - написав Олег Зінюк.

Швидкість інтернету впала до мінімуму, кажуть користувачі Vodafone (скриншот)

Станом на 18:00 компанія жодним чином офіційно не прокоментувала причини збою.