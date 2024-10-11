Масштабний збій у Vodafone: що сталося

Українці скаржаться на збій у роботі сервісів мобільного оператора Vodafone. Зокрема, багато користувачів пишуть, що "ліг" домашній інтернет.
Інформацію про збій РБК-Україна підтвердили представники компанії.
Ввечері 11 жовтня клієнти Vodafone помітили, що деякі сервіси оператора не працюють.
Про це вони почали писати у коментарях до публікацій на офіційних сторінках Vodafone у соціальних мережах.
Наразі відомо, що з проблемою зіштовхнулися мешканці Києва та Дніпра.
Разом з тим користувачі не можуть зв'язатися зі службою підтримки, адже "лягли" також сайт і усі боти в месенджерах.
"Домашній інтернет зник, сайт не завантажується. Серйозні проблеми?" - пише один з користувачів.
Користувач Олексій зауважив, що у нього інтернет зник близько 15:00.
"Щось дуже так солідно відпало, бо багато де не працює станом на зараз. До цього нарікань не було", - написав Олег Зінюк.
Швидкість інтернету впала до мінімуму, кажуть користувачі Vodafone (скриншот)
Станом на 18:00 компанія жодним чином офіційно не прокоментувала причини збою.
Нагадаємо, що у роботі Telegram стався збій.
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