Масштабный сбой в Vodafone: что произошло

Что известно о сбое в Vodafone

Вечером 11 октября клиенты Vodafone увидели, что некие сервисы оператора не работают.

Об этом они начали писать в комментариях к публикациям на официальных страницах Vodafone в социальных сетях.

Известно, что с проблемой столкнулись жители Киева и Днепра.

Вместе с тем, пользователи не могут связаться со службой поддержки, ведь "легли" также сайт и все боты в мессенджерах.

"Домашний интернет исчез, сайт не загружается. Серьезные проблемы?"- пишет один из пользователей.

Пользователь Алексей заметил, что у него интернет исчез около 15:00.

"Что-то очень так солидно отпало, потому что много где не работает по состоянию на данный момент. До этого нареканий не было", - написал Олег Зинюк.

Скорость интернета упала до минимума, говорят пользователи Vodafone (скриншот)

По состоянию на 18:00, компания никоим образом официально не прокомментировала причины сбоя.