Масштабне оновлення Telegram: підбірка каналів, розшифровка голосових повідомлень та багато іншого

Вийшло оновлення Telegram 10.3, яке принесло 11 нових функцій та покращень. Серед них - система рекомендацій каналів та безкоштовна розшифровка голосових повідомлень.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт Telegram.
Ще однією значущою зміною стало те, що розшифровка аудіо- та відеоповідомлень тепер доступна без необхідності передплати Premium. Однак слід врахувати, що безкоштовно можна розшифрувати лише два повідомлення на тиждень. Передплатники Premium не обмежені у кількості розшифровок.
Ця функція поступово поширюється і може бути недоступна для всіх на поточний момент.
Система рекоменлацій каналів (gif: Telegram)
Зверху історії (своєї чи чужої під час перепосту) тепер можна додати відеоповідомлення в кружечку.
Передплата Premium тепер дозволяє додати унікальне поєднання логотипу та кольору профілю.
Також Premium дозволяє використовувати нові шпалери для чату так, щоб вони відобразилися і у вас, і у співрозмовника.
Власникам каналів стала доступна статистика переглядів, пересилань та реакцій на історії - з графіками.
Також адміністратори можуть додати до списку реакцій емодзі з нестандартних наборів - по одному за кожний рівень каналу.
Всі програми Telegram автоматично розпізнають мову коду в повідомленнях і підсвічують синтаксис (коли використовується тип форматування "код").
Програма запам'ятовує режим відображення під час перегляду груп з темами - як єдиного чату чи окремих тем.
Самознищення повідомлень на iOS тепер супроводжується "клацанням Таноса" - анімацією, при якій файл або текст розсипається в пил.
Оновлення вже доступне на всіх платформах.
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