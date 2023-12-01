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Масштабне оновлення Telegram: підбірка каналів, розшифровка голосових повідомлень та багато іншого

Telegram додав рекомендації каналів, особистий колір профілю та безкоштовну розшифровку (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Вийшло оновлення Telegram 10.3, яке принесло 11 нових функцій та покращень. Серед них - система рекомендацій каналів та безкоштовна розшифровка голосових повідомлень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт Telegram.

Ще однією значущою зміною стало те, що розшифровка аудіо- та відеоповідомлень тепер доступна без необхідності передплати Premium. Однак слід врахувати, що безкоштовно можна розшифрувати лише два повідомлення на тиждень. Передплатники Premium не обмежені у кількості розшифровок.

Ця функція поступово поширюється і може бути недоступна для всіх на поточний момент.

Розшифрока аудіоповідомлень (gif: Telegram)

 

Система рекоменлацій каналів (gif: Telegram)

Також серед нововведень

Зверху історії (своєї чи чужої під час перепосту) тепер можна додати відеоповідомлення в кружечку.

Передплата Premium тепер дозволяє додати унікальне поєднання логотипу та кольору профілю.

Також Premium дозволяє використовувати нові шпалери для чату так, щоб вони відобразилися і у вас, і у співрозмовника.

Власникам каналів стала доступна статистика переглядів, пересилань та реакцій на історії - з графіками.

Статистика переглядів (фото: Telegram)

Також адміністратори можуть додати до списку реакцій емодзі з нестандартних наборів - по одному за кожний рівень каналу.

Всі програми Telegram автоматично розпізнають мову коду в повідомленнях і підсвічують синтаксис (коли використовується тип форматування "код").

Програма запам'ятовує режим відображення під час перегляду груп з темами - як єдиного чату чи окремих тем.

Самознищення повідомлень на iOS тепер супроводжується "клацанням Таноса" - анімацією, при якій файл або текст розсипається в пил.

Самознищення повідомлень (gif: Telegram)

Оновлення вже доступне на всіх платформах.

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