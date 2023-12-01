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Масштабное обновление Telegram: подборка каналов, расшифровка голосовых сообщений и многое другое

Telegram добавил рекомендации каналов, личный цвет профиля и бесплатную расшифровку (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Вышло обновление Telegram 10.3, которое принесло 11 новых функций и улучшений. Среди них - система рекомендаций каналов и бесплатная расшифровка голосовых сообщений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Telegram.

Еще одним значимым изменением стало то, что расшифровка аудио- и видеосообщений теперь доступна без необходимости подписки Premium. Однако следует учесть, что бесплатно можно расшифровать только два сообщения в неделю. Подписчики Premium не ограничены в количестве расшифровок.

Эта функция постепенно распространяется и может быть недоступна всем на текущий момент.

Расшифрок аудиосообщений (gif: Telegram)

Система рекомендаций каналов (gif: Telegram)

Также среди новшеств

Сверху истории (своей или чужой во время перепоста) теперь можно добавить видеосообщение в кружочке.

Подписка Premium теперь позволяет добавить уникальное сочетание логотипа и цвета профиля.

Также Premium позволяет использовать новые обои для чата так, чтобы они отобразились и у вас, и у собеседника.

Владельцам каналов стала доступна статистика просмотров, пересылок и реакций на истории - с графиками.

Статистика просмотров (фото: Telegram)

Также администраторы могут добавить в список реакций эмодзи из нестандартных наборов - по одному за каждый уровень канала.

Все программы Telegram автоматически распознают язык кода в сообщениях и подсвечивают синтаксис (когда используется тип форматирования "код").

Программа запоминает режим отображения при просмотре групп по темам - в виде единого чата или отдельных тем.

Самоуничтожение сообщений на iOS теперь сопровождается "щелчком Таноса" - анимацией, при которой файл или текст рассыпается в пыль.

Самоуничтожение сообщений (gif: Telegram)

Обновление уже доступно на всех платформах.

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