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Масажистка поділилася хитрим прийомом, який допоможе дитині заснути: "кожен раз спрацьовує"

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Вівторок 11 січня 2022 15:03
Масажистка поділилася хитрим прийомом, який допоможе дитині заснути: "кожен раз спрацьовує" Як допомогти заснути малюкові (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Всім мамам знайома ситуація, коли малюк не може заснути. Але не поспішайте рвати на собі волосся. Масажистка поділилася двома способами, які дійсно працюють і допоможуть заснути дитині.

Про це пише Metro.

Користувач TikTok на ім'я Еліна - сертифікований інструктор з дитячого масажу. Вона поділилася своєю простою технікою, яка допоможе вашій дитині легше заснути.

У ролику Еліна каже, що ця техніка "Працює кожен раз!".

Використовуючи ляльку для демонстрації, Еліна показала, що дитину потрібно просто погладити по голові, щоб вона заснула.

Крок 1: Проведіть вказівним пальцем від чола до носа малюка.
Крок 2: Акуратно потріть малюкові брови.

До речі, у Еліни є кілька відеороликів на її сторінці, які демонструють, як допомогти вашій дитині впоратися з різними проблемами, такі як коліки, запори і зрозуміти, чому малюки кричать.

Після публікації оригінального відео про дитячий масаж Еліна також опублікувала ще одну техніку дитячого масажу, щоб укласти вашу дитину спати.

У ньому вона повторює перші два кроки, але також додає третій метод.

Як ми раніше писали, батькам розповіли, як правильно боротися з істериками дітей.

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